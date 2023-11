Zaki met ‘Ondeugend Ouder Worden’ in Moorsele

Zaki was onder andere dj, tv-presentator, cafébaas, animator, acteur, auteur, producer en journalist. Zaki schreef het boek Ondeugend Ouder Worden. Hij brengt een positief verhaal en gaat in tegen het gegeven dat ouderen als minderwaardig worden afgeschreven.

Hij heeft het over de herfst van het leven, waarin je de deugniet in jezelf weer aan het woord kunt laten. Senioren hebben meer geduld en ze kunnen genieten van de intense relaties met partner en kleinkinderen. Kortom, er is tijd voor kwaliteit.

Maandag 13 november om 14 uur in OC de Stekke. Tickets: ldc Martha, Het Knooppunt of Elckerlyc. 5 euro.

Info op 0470 93 67 67 of ldc.martha@wevelgem.be