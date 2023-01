Wullok Show Girls met dubbel optreden: Moulin Rouge in Oostende

De Koninklijke Orde van de Wullok verzorgt al tientallen jaren de naam en de faam van Oostende als carnavalsstad door de organisatie van het jaarlijks Wullokbal, met spectaculair optreden van de Wullok Show Girls.

Corona was twee jaar de grote spelbreker en daarom heeft het Wullok-bestuur wijselijk voor een nieuwe, veilige formule gekozen: geen bal maar een dubbel showoptreden van de Wullok Show Girls in Zaal Ten Stuyver, voor een zittend publiek, maximum 180 personen, op 13 en 14 januari. Zaterdag is uitverkocht, vrijdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

“Na drie jaar zonder Wullok Bal hebben we gekozen voor een nieuwe formule”, vertelt voorzitter John Desmit. “De voorbije edities waren telkens een overrompeling, waardoor het showoptreden van onze Wullok Show Girls minder tot zijn recht kwam. In het verleden traden onze Show Girls met succes op in binnen- en buitenland, tot in Spanje.

Na de coronaproblemen wisten we niet duidelijk wat er weer mogelijk zou zijn en daarom hebben we het verstandig en rustig aangepakt: geen bal maar een tweedaagse Wullok Show, net zoals in een theater, voor een zittend publiek. Na de moeilijke coronatijden zijn ook de dansrepetities weer op gang geschoten met meer showgirls. Onze 91-jarige dansleidster, Jeannine Maene, is nog steeds op post en onder leiding van Sonny Deneve, Charlene Perraux en Nikita Desmit werd een fantastisch showprogramma uitgewerkt, met oude en nieuwe nummers, meer dan anderhalf super ritmische en kleurrijke dansshow om van te genieten. De Moulin Rouge komt naar Oostende, de afwezigen zullen ongelijk hebben!”

Ridders en decoraties

Er worden ook nieuwe ridders verwelkomd in de Orde van de Wullok: Patrick Dupon (Pulle van de Revue), Rita Meyfroot en Nathalie Meyfroot (oude en nieuwe uitbaatsters van Ten Stuyver). Enkele verdienstelijke leden van de Show Girls worden gehuldigd en gedecoreerd:

Bal 2020: 5 jaar lid Julie Ducauchy

Bal 2021: 10 jaar lid Rani Laplasse – 25 jaar lid Deneve Sonny en Lititia Omez

Bal 2022:10 jaar lid Kerenia Thys – 15 jaar lid Kelly Klutsch – 20 jaar lid Alegria Boone – 40 jaar lid Natacha Desmit

Bal 2023: 10 jaar lid Bogaert Tatjana, Zina El Achiqe, Layana Dewispelaere – 15 jaar lid Maaike Doyen – 25 jaar lid Charlene Perraux – 30 jaar lid Nikita Desmit.