WTC De Spoake en JH Jester met winterse Sneukelwandeling: “We voorzien vier stops over een traject van zes kilometer”

Zaterdag 17 december organiseert WTC De Spoake in samenwerking met Jeugdhuis Jester de negende editie van de intussen stevig ingeburgerde winterse Sneukelwandeling door het centrum van de gemeente.

Het ontstaan van deze manifestatie is ludiek, doordacht en het gevolg van sportieve vriendschap. Solidariteit onder kameraden is nog steeds het stevig fundament. Het organiserend comité omvat Gilles Verstraete, Bart Cleppe, Davy Taelman, Lander De Muynck, Didier Vandenheede, Gregory Bourgeois, Alexander Lava en Jeroen Naeyaert. (Deze laatste twee ontbreken op de foto).

Gilles en Bart graven in hun collectief geheugen: “De afscheidscross van Erwin Vervecken in 2009 was het decor van de stichting. In de donkere periode tussen Kerst en Nieuwjaar is er hier niets te beleven. Wat als wij met ons sportief kliekje eens wat op poten zetten? Zou dat lukken? Heel wat gebrainstorm en intens denkwerk later viel de beslissing. In 2010 was er de deelname aan Te land, ter zee en in de lucht. En in 2012 was er onze primeur, de Sneukelwandeling. Met bij elke editie zo’n 350 à 400 deelnemers”, blikken ze terug.

We hopen dit jaar op 250 deelnemers, veel minder dan vroeger

‘Teamlicht’

“Voor dit jaar verwachten we wat minder volk. We hopen op 250 deelnemers. We merken een enorme weerslag na corona. Maar ook nu weer met een parcours van 6 km slagen we erin een ander selectief wandelparcours aan te bieden. Met speciale aandacht voor en inzet van ons ‘Teamlicht’. Op heel wat plaatsjes of steegjes brengen we sfeerverlichting aan, voor de gezelligheid, de zaligheid in deze donkere dagen rond Kerstmis. Naar goede gewoonte met een surprise act en afterparty in de Chirolokalen aan de Aalterstraat. In 2020 was er het obligate cancelen door corona en voor vorig jaar stond zowat alles op punt, … tot we in laatste instantie moesten afblazen. Nu maar hopen dat we het qua beleving, ambiance en praktisch verloop extra succesvol realiseren”, aldus Bart en Gilles, die nog regelmatig aan een mountainbiketochten deelnemen.

De Winterse Sneukelwandeling van WTC De Spoake en JH Jester vindt plaats op zaterdag 17 december met start in Chirolokaal tussen 18 en 19.30 uur. Er zijn vier stops voor een hapje en een drankje over het traject van 6 km. Tickets (20 euro voor volwassenen, 12 euro voor kinderen van 3 tot 12 jaar) te verkrijgen bij bestuursleden Gilles (0476 34 33 01) of Davy Taliman (0473 61 16 64).