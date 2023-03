Wouter Deprez, Marijke Pinoy en Gui Polspoel houden ‘tafelredes’ in Europacentrum

Met Brave New World brengt het boekenfestival FAAR komend weekend een opvallende voorstelling in het Europacentrum in Oostende. De bekende acteur Tom Vermeir (1985) is curator van een maaltijd met inspirerende tafelredes over de wereld waarin we leven, gehouden door Wouter Deprez, Marijke Pinoy en Gui Polspoel. De voorstelling is een initiatief van de sociaal-artistieke werkplaats kleinVerhaal, die grotere plannen heeft met het Europacentrum.

“We nodigen elk jaar een spreker uit die het gesprek aangaat met mensen aan tafel”, zegt Pieter-Jan Delesie van Klein Verhaal. De sociaal-artistieke organisatie streek eerder neer in de Nieuwe Stad en op het Westerkwartier en werkt dit jaar in en rond het Europacentrum. “Het boek Brave New World met een utopisch verhaal van Aldous Huxley staat centraal. Daarrond houden drie sprekers elk een tafelrede in een appartement in het Europacentrum. De toeschouwers wisselen tussen de drie flats en krijgen er telkens wat te eten. Dat wordt verzorgd door Shannah Zeebroek van Brasserie Du Parc. Na de tafelrede gaan ze in dialoog met de redenaar. Een eierwekker zal aangeven wanneer het debat zal eindigen.”

Decor voor film

De drie redenaars worden voorgesteld als ‘bewoners’ van het hoogste gebouw va de kust, maar enkel Gui Polspoel woont ook echt in het gebouw. Klein Verhaal heeft met het gebouw nog meer plannen : “Het wordt het decor voor een film. Eerder maakten we op de Vuurtorenwijk en in De Nieuwe Stad al films en in 2024 zullen we met de bewoners van het gebouw daar ook een film maken. Het Europacentrum zien we immers als een wijk.”

Oostendenaar en acteur Tom Vermeir is curator. Hij is bekend om zijn feilloze vertolkingen in tal van dialecten en is momenteel te zien in de Eén-zondagavondserie 1985 (als rijkswachter ‘Goff’). “De drie sprekers kregen carte blanche in de keuze van hun tafelredes. Die gaan over sociale, maatschappelijke of economische thema’s. Ze komen met een stelling die aanleiding geeft tot debat of met een rede. In het gebouw woont een gevarieerd publiek dus leek het me ideaal dat ook de sprekers zo waren. Er was een grote keuze met mensen die er wonen en iets te zeggen hebben over de wereld waarin we leven. Dat combineren we met een foto-expo van Kaat Pype in het gebouw.”

Optredens, lezingen en fuif

Tom Vermeir zal ook meewerken aan de kortfilm rond het Europacentrum. “Ik werk ook aan mijn eigen voorstelling Bagger voor Compagne Cecilia die speelt in De Grote Post. Dit najaar gaan we met café Du Parc kleine optredens en lezingen organiseren. En we denken aan een T-dansant op zondagmiddag.”

William Phlips woont al drie jaar op de 16e verdieping van het Europacentrum. Zijn kunstenaarsflat heeft zicht op zee. “Ik ben actief geweest in de film-, theater- en kunstwereld en ben nog altijd levenskunstenaar”, lacht William. “Ik ben de mensen van Klein Verhaal al langer en het lag voor de hand dat we elkaar zouden vinden. Mijn appartement is ook mijn werkruimte en het was altijd mijn wens dat die ook zou gebruikt worden door andere kunstenaars. Voor de voorstelling moet ik dus niets opofferen. Ik heb alle vertrouwen in de professionele ploeg van Klein Verhaal.”

‘Brave New World’ wordt opgevoerd op zaterdag 11 maart om 16.30 uur.