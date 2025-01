Wout van Aert lanceert fietsrace op de Leie tijdens Sinksenfeesten in Kortrijk: “Prijzen voor snelste, mooiste design en coolste stunt”

Eindelijk weten we waarom wielrenner Wout van Aert een zotte stunt uithaalde op de Leie in hartje Kortrijk. Afgelopen week deelde hij een filmpje waarop hij al fietsend op een surfbord tussen de Broeltorens passeert. In juni tijdens de Sinksenfeesten op zondag organiseert hij namelijk samen met Red Bull een ludieke fietsrace, waarbij fietsen over een smal parcours met hindernissen op het water zullen moeten fietsen.

Op zondag 8 juni tijdens de Sinksenfeesten in het centrum van Kortrijk zal het op de Verlaagde Leieboorden vollebak ambiance worden. Want daar zal namelijk de allereerste editie plaatsvinden van Red Bull Vél’eau. Het wordt de zotste fietsrace van het jaar, waarbij twee deelnemers zich op een fiets over een smal parcours op de Leie langs hindernissen moeten wagen zonder dat ze in het water belanden.

Wie op het einde de bel kan doen luiden, is in z’n opdracht geslaagd. Naast de prijs voor de snelste tijd, zal er ook een winnaar gekozen worden voor het mooiste design en de coolste performance op het startpodium. De deelnemers zullen beoordeeld worden door een jury vol bekende koppen. Hoe creatiever de duo’s en hun fiets uitgedost zijn, hoe hoger hun score.

Wout van Aert is het gezicht van de race. Als promo voor de video fietste hij al op een surfbord op de Leie. Nu presenteert hij zijn eigen in elkaar gestoken fiets, waarbij hij zijn creativiteit de vrije loop kon laten gaan. De fiets bestaat uit een rubberen opblaasbootje met een Red Bull haaivin en een Belgische vlag. (Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De remmen mogen dan wel nog niet werken, toch zal de fiets een van de pronkstukken worden tijdens Red Bull Vél’eau. Wie wil kan de gepimpte tandem nu al bewonderen van vrijdag 17 tot zondag 19 januari in Velofollies, de beurs voor fietsers in Kortrijk. Daar kan je je ook al ter plekke inschrijven voor de ludieke wedstrijd, een testrit maken op een miniatuurbaan en een schets achterlaten van jouw zotte fietsontwerp.

Enkele tips

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Als ambassadeur van de wedstrijd geeft profwielrenner Wout van Aert al enkele tips mee. “Sowieso wordt dit een supercoole wedstrijd. Door de hoogte van het startplatform zullen de deelnemers in het begin wat snelheid maken, zoals bij de start van een tijdrit. Dan is het nog een kwestie om zich in balans te houden, te blijven trappen en hun focus te houden op het einddoel: de bel. Ik ben erg benieuwd om te zien wie in het water zal belanden en wie het droog kan houden”, lacht Wout.

Ook stad Kortrijk kijkt reikhalzend uit naar de fietswedstrijd. “Het is nog 140 dagen wachten tot Sinksen begint en nu kriebelt het nog meer. Want met Red Bull Vél’eau krijgen we een er een nieuw topevenement bij”, zegt schepen van Evenementen Wouter Allijns (TBSK) enthousiast. “We hopen dat er veel mensen komen kijken naar het spektakel aan de Leieboorden of nog beter dat er veel duo’s zich inschrijven voor deze unieke ervaring. We zijn een stad vol creatief talent dus ik kan niet wachten om de ontwerpen van de fietsen te zien”, vult burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) aan.

Inschrijven

Duo’s kunnen zich inschrijven via deze link. Daar vind je ook alle info over het reglement, aan welke voorwaarden je fiets moet voldoen en nog enkele slimme tips om je inschrijving kracht bij te zetten. want Red Bull zal alleen de meest creatieve en dappere teams uitnodigen om zich aan het parcours te wagen met een zelfgebouwde fiets. Een opvallend design kan dus zeker geen kwaad!

De inschrijvingen lopen nog tot en met 2 maart. Kort daarna worden de geselecteerde teams bekend gemaakt.