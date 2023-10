Worst en bier op eerste ‘Oktoberfest’ in Steenkerke

Zondagnamiddag was er heel wat te beleven in het landelijke Steenkerke bij Veurne. Isabelle Verlodt van Savaganhome slaagde erin om samen met haar team een dorpsfeest te organiseren met een knipoog naar het Duitse ‘Okoberfest’.

Er waren Alpenhoornblazers die de aanwezigen bij het binnentreden van de grote feesttent en het ontmoetingscentrum welkom blaasden. Onder de bezoekers mocht Isabel Willy Naessens en zijn Marie -Jeanne Huysman verwelkomen.

Ze deden een tochtje met de koets door het dorp en hielden even halt bij een weide waar een herder met zijn twee honden een demonstratie gaf in het schapendrijven. Wie verkleed kwam opdagen, kon een mooie prijs winnen.

Bier en worst

Verder waren alle ingrediënten van een ‘Oktoberfest’ aanwezig. Worsten met broodjes, live muziek, en natuurlijk ook de potten bier die werden aangebracht door diensters in klederdracht. Indanks het mindere weer was er toch een behoorlijke opkomst naar het feest in het landelijk Steenkerke.