Woordfestival Memento startte zaterdag onder goed gesternte

Zowat overal in de stad was er zaterdag iets te beleven: van installaties en woordkunst tot poetry slammers en Op de koffie met de Letterzetter van Kortrijk. Dit alles onder het thema ‘Thuiskomen’.

Dit weekend organiseerde Bibliotheek Kortrijk al voor de zevende keer het meerdaagse literatuurfestival Memento. Letterzetter en festivalcurator Anneleen Van Offel koos voor het thema ‘Thuiskomen’. “Dat kan letterlijk zijn, zoals het thuiskomen na een lange reis of in eigen werk, maar ik ga samen met ons team in het bijzonder op zoek naar het hoe en wanneer kunstenaars zich in hun eigen werk of met hun eigen artistieke stem ‘thuis’ voelen”, zegt ze.

In de bibliotheek kon je met Anneleen en het Collectief Letterzetters aanschuiven aan de koffietafel. “Bij iemand op de koffie gaan heeft en geeft ook een thuisgevoel. Dit deden ook Jeugdbeweging Bazart. “We konden verhaaltjes horen in de koptelefoon. Het is helemaal iets anders dan een boek of verhaal lezen”, vertellen de jongelui van Bazart.

Kenny Callens voor zijn schrijfsels. © Foto KDS

In een lokaal in de hal van het Conservatorium was ook kunstenaar Kenny Callens (42) aan het werk met grafische affiches.

“Het zijn verhalen die ik ergens hoor bij mijn familie of ergens sprokkel. Ik schrijf ook teksten over de soap Familie. Ik heb daarvoor een stamboom van de familie Vandenbossche gemaakt. Mijn familie met mijn doopmeter Yolande en de soap Familie zijn mijn inspiratiebron, maar ook de stad Kortrijk met de Sinksenfeesten of zo ”, vertelt Kenny die ook in de kunstgalerij werkt van De Zandberg.

Zijn teksten worden langs slingerende doolhofpaden gezet. “Je verdwaalt in wat vroeger was en binnenkort, of ‘allichte’ zal zijn.”

