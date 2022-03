Woordfestival Memento eindigt in schoonheid

Het zevende woord- en poëziefestival Memento eindigde zondag. Het is een organisatie van Bibliotheek Kortrijk samen met festivalcurator Anneleen Van Offel, die koos voor het thema ‘Thuiskomen’.

Het was ook ‘thuiskomen’ voor de 12 schrijvers van DiVerzen. “Na meer dan 2 jaar corona konden we opnieuw beginnen samenwerken en eindelijk nieuw materiaal brengen. We werkten aan verhalen en portretten rond het thema ‘Thuiskomen’”,luidt het.

Ze doen dit onder begeleiding van dichter en voormalig Letterzetter Bert Jaques. In 2018 ontstond DiVerzen toen de Unie der Zorgelozen haar schrijvers samenbracht met anderstalige schrijvers met of zonder migratieachtergrond en hen aanmoedigde om in hun moedertaal te schrijven. “Voor ons is in onze moedertaal schrijven ook een soort thuiskomen”, getuigt Guilieta Cortez uit Peru.

Jonas Vansteenksite en Thomas Jacques

Het woord thuis is net het woord dat kunstenaars Jonas Vansteenkiste en Thomas Jacques aanzette om hun installatie ‘Draw me a house/Teken een huis voor mij’ te maken. “We maken een archief van huistekeningen, tafel, stoelen, schermen, archiefmateriaal. “Iedereen tekent als kind wel een huis of kasteel: liefst in veel kleuren.

Een huis is een universeel concept, en toch heeft iedereen een ander idee, zoals blijkt uit de grote verscheidenheid aan huizen in de wereld”, aldus Jonas en Thomas. Met het project ‘Draw me a house’ willen de kunstenaars tekeningen verzamelen om zo een archief van huizen samen te stellen.

“Samen onderzoeken we hoe huizen geclassificeerd kunnen worden. Wat vertellen de huizen ons? Hoe reageren verschillende mensen op het begrip huis? Ziet een gevangene een huis anders dan een vrije burger? Kijkt een boekhouder anders dan een kunstenaar?” De opdracht was simpel: bezoekers mochten een huis tekenen en bezorgen of insturen. Alle ingezonden tekeningen en antwoorden worden onderdeel van het onderzoeksproject, dat zijn vorm vond in een installatie met begeleidende video.

“De installatie zal telkens opnieuw gebruikt worden om nieuwe tekeningen te verzamelen, zodat het project in de loop van de tijd zal evolueren en onze zoektocht naar de betekenis van het ‘oorspronkelijke huis’ zal worden voortgezet.” Insturen kan altijd naar Project.drawmeahouse@gmail.com.

(PVH)