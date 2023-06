Woonzorgcentrum ‘t Hoge organiseert eerste wandelhappening: “Bankrekening flink geslonken”

De grote barbecue op de derde zondag van juni – eerst in rusthuis Clep, nadien in woonzorgcentrum ’t Hoge – is vele jaren een vaste afspraak geweest. Maar corona kwam ertussen en vooral het overlijden van voorzitter en trekker van het feestcomité Marnik Vandenbroucke in 2021. Dezelfde formule lijkt niet meer haalbaar en dus kwam het huidige feestcomité uit op een voorjaarswandeling.

Hij had vele medewerkers om de jaarlijkse grote barbecue in ’t Hoge in goede banen te leiden, maar toch was het vooral de figuur van Marnik Vandenbroucke die jaren lang de bezieler was van het grote eetfestijn ten voordele van de bewoners. Zijn overlijden in september 2021 had dan ook een grote impact op de werking van de vereniging. De jaarlijkse barbecue lokte tot wel driehonderd sympathisanten en resulteerde telkens in een grote opbrengst. Geld dat vervolgens aangewend werd voor extraatjes voor de 72 bewoners die ’t Hoge telt. In ’20, ’21 en ’22 kon niets worden georganiseerd waardoor de bankrekening van het feestcomité flink geslonken is. Het huidige feestcomité – een mix van vroegere en nieuwe mensen – besliste nu om op dezelfde derde zondag van juni een wandelhappening te organiseren.

Voorzitster

“Marnik wilde graag dat wij de werking van feestcomité ’t Hoge zouden verder zetten”, vertelt Rita Devrome uit Lo die er al meer dan twintig jaar bij is en sinds dit jaar de nieuwe voorzitster is. “Meer nog, op zijn sterfbed heeft hij ons dat expliciet gevraagd. Feit is dat wij met het feestcomité voor vele leuke extraatjes kunnen zorgen: een geschenkje voor Moederdag, Vaderdag en Kerstmis. Een fin de saison met Beauvoordse pannenkoeken rond half november. Een nieuwjaarviering met druppels en lukken. En een uitstap naar de Molenwal die we zeker willen behouden. Bertje speelt dan op zijn accordeon en dat vinden de mensen geweldig. We hebben in 2022 ook een mosselsouper gegeven, zelfs al waren de mosselen duur en kost zo’n souper ons achthonderd euro. Om kosten te drukken, bakken we de taarten zelf. Omdat onze bankrekening flink geslonken is, hebben we vorig jaar minder kunnen organiseren dan we hadden gewild. Elke uitstap kost ons gemiddeld zeshonderd euro. Dit voorjaar hebben we een kaarting georganiseerd en die was gelukkig een succes. Met de opbrengst kunnen we één grote uitstap doen.”

Geen optie

De formule van vroeger behouden, is geen optie horen we. ’t Hoge is groot, maar niet groot genoeg om 300 eters een plaatsje te geven. De tenten die vroeger op het domein werden opgeslagen, zijn vandaag niet meer beschikbaar en ze huren, is veel te duur. De gemeente stelde naar verluidt voor om de grote barbecue naar sportzaal Rethorica te verhuizen, maar onder meer omdat het sanitair daar niet is aangepast, zien niet alle partijen dat zitten.

“We zijn uitgekomen op een voorjaarswandeling”, zegt Rita Swertvagher die het idee lanceerde. “Op zondag 18 juni kunnen mensen zich tussen 8 en 14 uur inschrijven. Deelnemen kost 5 euro. De afstanden van 3,5 en 5 kilometer zijn rolstoelvriendelijk, maar het is ook mogelijk om 8 of 16 kilometer te wandelen. Alle afstanden zijn bewegwijzerd, mensen krijgen een appel mee en bewoners een flesje water. De bar in het woonzorgcentrum wordt geopend en broodjes met hesp of kaas en koffie met taart zullen verkrijgbaar zijn. We plannen ook een grote enveloppentrekking. We spraken de leveranciers van ’t Hoge en vele handelaars en zelfstandigen uit de wijde omgeving aan en dat leverde vele mooie prijzen op. De prijs van de lotjes is 2 euro of drie stuks voor 5 euro. Levert het gebeuren een mooie opbrengst op, dan kunnen we dit jaar misschien nog extra uitstappen aanbieden. Nu hopen op droog weer voor de 18e juni”, geeft Rita nog mee. (AB)