Woonzorgcentrum Samen Campus Wakken organiseert voor het eerst Feest Wknd!: “Wilden het dit jaar eens groter aanpakken”

In Wakken is het komend weekend opnieuw tijd voor de junikermis. Maar er valt nog meer te beleven. Zo organiseert wzc Samen Campus Wakken dit weekend voor het eerst Feest Wknd Wakken! in de tuin van het Domein Kloosterhof.

Wzc Samen zorgt bij zijn eerste editie meteen al voor een goedgevuld feestprogramma. Zo worden de festiviteiten al op vrijdagavond ingezet met een zomerbar – die ook op zaterdagavond en zondagnamiddag open gaat – in de tuin van het domein.

Op zaterdag is er ‘s namiddag een homemade markt, waarna mc Roosje Pertz, Ygor en David Galle de comedynight verzorgen. Op zondag wordt ’s middags dan weer een vaderdagbarbecue georganiseerd.

Groter uitpakken

“In het verleden organiseerden we verschillende evenementen zoals de Baarloopfeesten en onze barbecue, maar dit jaar wilden we het groter aanpakken door alles te bundelen in één feestweekend”, duidt Sigmund De Sloovere van Woonzorggroep GVO de keuze voor het feestweekend. “Aangezien er dit weekend ook kermis is in Wakken, leek het ons ook een mooie kans om ons feestweekend meteen daaraan te koppelen.”

Alle info en tickets voor de barbecue en de comedynight zijn te vinden via de Facebookpagina van Samen Campus Wakken.

(TM)