Wonderlijke Winter in Kortrijk: mis deze toppers niet!

Op donderdag 7 december om 18 uur start de winter in het centrum van Kortrijk. Die duurt tot en met zondag 7 januari en is herkenbaar aan de unieke sfeer en de prachtige verlichting. Wie in die periode in Kortrijk komt, ontsnapt niet aan de eindejaarsvibes die er alom heersen.

Het geheel van kerstmarkt, shoppen, muziek, de kerstman en de foor zorgt voor een onvergetelijk hartverwarmende ervaring in een authentiek winterlandschap. Deze magische winter verspreidt zich over de winkelstraten, de Grote Markt, het Jozef Vandaleplein, Sint-Maartens Kerkhof en het Schouwburgplein.

Grootste kerstboom op Grote Markt

De reuze kerstboom vormt de eyecatcher op de Grote Markt. De grote spar is geschonken uit de tuin van een gulle stadsbewoner. De Grote Markt straalt kerst uit, met een typisch nostalgische kerststal en een kerstmarkt om u tegen te zeggen. Er zijn verschillende chalets die drankjes en hapjes aanbieden. In de weekends komt daar nog eens een ‘shopping street’ bij, waar je in de chalets kan rondneuzen en kerstcadeaus uitzoeken. Voor een hapje en een drankje kan je niet alleen terecht in deze kraampjes maar vanzelfsprekend ook bij de winterbars van de lokale horecazaken op de Grote Markt of op de (verwarmde) terrassen van bars en restaurants op andere plekken in de stad.

Wintershoppen en koopzondagen

Het winkelwandelgebied is feeëriek verlicht en versierd, wat shoppen in Kortrijk extra gezellig maakt. Voor wie nog uitkijkt naar het ultieme eindejaarsgeschenk, de perfecte feestoutfit of decoratie voor de kersttafel, organiseren de Kortrijkse handelaars in het winkelwandelgebied koopzondagen. Op zondag 10, 17 en 24 december kan vanaf 11u gewinkeld worden in winkelcentrum K of de straten van het winkelwandelgebied. Wie een kasticket van € 150 kan tonen uit deze winkels, mag op 17, 20, 23 en 29 december zijn kans wagen aan het Rad van Fortuin. Het rad vol Kortrijk Cadeaubonnen staat telkens op een andere locatie.

Achter de Sint-Maartenskerk, op het Jozef Vandaleplein, ligt het land van de Kerstman. Hij laat de bezoekers graag binnen gluren in zijn cadeautjespakhuis, snoepfabriek en de slaapzaal van de elfjes. Check even wanneer de Kerstman thuis is. Op het schouwburgplein staat de kerstfoor met voor elk wat wils om van de winter een feest voor iedereen te maken.

Ambiance en live muziek

Sint Maartens Kerkhof wordt een gezellige wintertuin met live muziek van lokale artiesten en een bar. Dé plek om met vrienden af te spreken en te genieten van optredens van lokale artiesten onder de sfeervol verlichte bomen. Onder de noemer ‘samen de kou trotseren’ is er overdag een aanbod verwarmende dranken en op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vinden er in de avond optredens en dj-sessies plaats.

De Tijdloze en Studio Brussel nemen vanaf maandag 18 december hun intrek in Muziekcentrum Track voor de countdown naar de Tijdloze. Vanaf vrijdag 8 december is er een unieke Tijdloze Expo in Landmarck.

Plannen is winnen deze winter

Ook niet te missen: Feux D’Hiver, op 23 december om 18u30, met het grote vuurspektakel ‘Nuit de Lumière’ in het Albertpark. Daarna leidt een wandelroute met vuurinstallaties en verassende voorstellingen de bezoeker naar de binnenstad.

Alles samen bevat deze Winter in Kortrijk té veel om op te noemen en té veel om in één keer te doen. Plan je bezoekjes en geniet volop van de winter in Kortrijk. Je zal merken dat je opgewarmd terug vertrekt.