WONDER overschrijdt kaap van 10.000 bezoekers

In Kortrijk is het WONDER Creativity Festival afgelopen. Het stadsfestival ging door van 19 oktober tot 5 november, op 28 locaties in centrum Kortrijk met meer dan 80 exposities, installaties en events. De definitieve cijfers zijn nog niet gekend, maar WONDER lokte zeker 10.000 bezoekers.

“We zijn zeer blij. We verwelkomden dubbel zoveel mensen als vorig jaar”, zegt projectmanager Lisa Declercq. “Met de grotere kalender en aanbod was er ook meer te doen. Mensen zoeken activiteiten en WONDER sluit daar mooi op aan. 1 november was een topdag. Het stadsfestival lokt ook meer volk naar Kortrijk, wat veel handelaars blij maakte.”

WONDER heeft de ambitie verder te groeien. “De toon is gezet en biedt veel perspectief voor volgend jaar. We willen nog meer investeren in partners, onze locaties slim inzetten en Vlaanderen breed aanspreken”, besluit Lisa.