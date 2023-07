WONDER Creativity Festival lanceert voor de allereerste keer een open oproep voor deelname

Tussen 19 oktober en 5 november neemt WONDER Creativity Festival je mee op een gratis parcours doorheen centrum Kortrijk langs creatieve exposities, installaties en events op meer dan 25 locaties. Voor de allereerste keer lanceerden ze dit jaar een open oproep voor deelname, wat nu al resulteert in meer dan 40 exposities en installaties.

WONDER, met als trekkers Designregio Kortrijk en stad Kortrijk, werpt met haar programma een blik op de toekomst in samenwerking met creatieve-, culturele- en ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen. “We geloven dat creatieve geesten oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en willen dit vertrouwen in de toekomst overbrengen op onze bezoekers. Op die manier is WONDER ook een impactvol en optimistisch platform voor innovatieve, duurzame, gedurfde, digitale en sociale ideeën, projecten en producten”, zegt projectmanager Lisa Declercq.

Meer dan 25 locaties

Vorig jaar werd op acht locaties geëxposeerd, dit jaar worden dat zeker 26 locaties in centrum Kortrijk met de Budafabriek als hoofdlocatie. “Naast de gekende locaties zoals de Broeltoren, Broelkaai 6 en Texture zullen ook een aantal galeries en handelaars deelnemen. Zoals De Beste Kamer, Parazaar, Atelier Nooitgedacht, 4n20, onze WONDERBAR bij LOF, enzovoort. We willen alle creatieve sectoren aan bod laten komen en niet alleen ‘design’ een plaats geven”, aldus Lisa.

Ruimer en gevarieerder programma

Het WONDER programma wordt dit jaar dus ruimer en gevarieerder dan ooit. Voor de eerste keer kon iedereen een voorstel indienen voor WONDER. “Hiermee willen we de gedragenheid vergroten en burgers, bedrijven, ontwerpers, kunstenaars en studenten de kans geven om hun ideeën, projecten en producten aan een groot publiek te laten zien”, gaat Lisa verder.

Officieel liep de inschrijvingen tot 4 mei. Toen hadden ze een 90-tal voorstellen, inclusief events. “Wij hebben toen bekeken wie matcht binnen WONDER, wie we kunnen verbinden met elkaar en op welke locatie. We hebben bijvoorbeeld een aantal bedrijven gekoppeld aan kunstenaars en ontwerpers en zij gaan nu samen iets uitwerken. Goede voorstellen worden echter nog steeds bekeken!” Het voorlopige programma kan je nu al raadplegen op www.wonderkortrijk.be.