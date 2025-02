WONDER Creativity Festival lanceert open oproep voor deelname editie 2025

Van 16 oktober tot 2 november brengt WONDER Creativity Festival talent uit heel België samen in een uniek ontdekkingsparcours doorheen Kortrijk. Voor het derde jaar op rij lanceert WONDER een open oproep voor deelname. Iedereen kan creatieve projecten of producten indienen om te presenteren op het festival aan de meer dan 20.000 bezoekers.

Samen met ontwerpers, kunstenaars, ondernemers en studenten wil het festival een impactvol platform voor innovatieve, duurzame, digitale en sociale ideeën, projecten en producten zijn.

Wie kan deelnemen?

“De oproep staat open voor nationale en internationale creatives uit alle creatieve domeinen (ontwerpers, artiesten, collectieven, burgers), diverse organisaties (scholen, galeries, handelszaken, professionele ontwerpstudio’s, organisaties) en bedrijven”, legt Lisa Declercq van Designregio Kortrijk uit.

“Iedereen kan een voorstel indienen, zolang de inhoud, presentatie en kwaliteit aansluiten bij het festival. Geselecteerde deelnemers worden opgenomen in het officiële festivalprogramma. Waar mogelijk, linken en matchen we deelnemers ook met elkaar: inhoudelijk of op locatie. We streven naar een community waarin iedereen elkaar versterkt.”

Indienen is mogelijk tot en met 17 april via https://wonder-festival.be/.