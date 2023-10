WONDER Creativity Festival gaat dit jaar voor dubbel zoveel bezoekers met een uitgebreider aanbod: “We projecteren beeld op het Belfort”

Na een succesvolle derde editie met 5.000 bezoekers is WONDER dit jaar terug van 19 oktober tot 5 november, met tal van expo’s en activiteiten op 29 locaties in centrum Kortrijk, in samenwerking met meer dan 275 ontwerpers of kunstenaars. Dit jaar pakt het stadsfestival zelfs uit met een opmerkelijke installatie aan het Belfort.

Budafabriek als kloppend hart

Centrum Kortrijk vormt het decor voor het gratis creatief stadsfestival. Het kloppende hart van WONDER ligt in de Budafabriek. “Onder de noemer ‘We Are The Next Generation’ brengt Designregio Kortrijk er de meest toonaangevende afstudeerprojecten van het voorbije jaar aan de Belgische ontwerpscholen samen”, vertelt Lisa Declercq van Designregio Kortrijk. “Met de expo ‘Eye on Design’ matchen we tien bedrijven die deelnemen aan Design Nation (het exclusief B2B-evenement voor professionals op 19 en 20 oktober in Kortrijk Xpo, red.) met het werk van een inspirerende designer.” Daarnaast bestaat de opleiding Industrieel Productontwerpen van Howest dit jaar 20 jaar. Dat wordt gevierd met de expositie INSIDE OUT. “Ze brengen een fragment industriële ontwerpgeschiedenis tot leven, aan de hand van producten van de bedrijven waar hun alumni werken, of aan hebben meegewerkt”, aldus Lisa.

“Aan het Belfort worden omstaanders ondergedompeld in een verwonderende, digitale ervaring van beeld en geluid”

Op een dertigtal andere locaties presenteren Belgische publieke en private partners er gratis expo’s, lezingen, workshops of evenementen. “Via een scala aan disciplines in de meest brede zin vieren we verbeelding en creativiteit. Denk aan galeries, shops, bedrijven, maar ook enkele unieke locaties, zoals het Belfort of de verlaten feestzaal/hotel Dam71. Aan het Belfort worden omstaanders ondergedompeld in een verwonderende, digitale ervaring van beeld en geluid, in samenwerking met collega UNESCO City of Design Geelong, Devine Howest en Urban Mapping. In Dam71 word je meegenomen langs werk van jonge artiesten met focus op circulariteit”, zegt Lisa.

Tijdens het tweede WONDER weekend vindt ook voor de allereerste keer het Kortrijk Art Weekend plaats, een initiatief van 20 privé en publieke kunstorganisaties. Meer info op www.kortrijkartweekend.be.