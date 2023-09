Witlofsessies in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde

Dit najaar komen de witlofsessies terug naar cultuurhuis De Keizer, een kleinschalige concertreeks van singer-songwriters. Ze spelen concerten in onder andere kerken, dorpsbioscopen of oude dorpscafés. Op 22 oktober komt Raymond van het Groenewoud naar Lichtervelde met zijn nieuwe album.

De 73-jarige Raymond was enkele jaren geleden al eens te gast in een bomvolle Cinema De Keizer. “Op zijn eigen verzoek wil hij die legendarische passage nog eens overdoen”, zegt Stephanie Caset. “Dit concert is een try-out naar aanleiding van een nieuw album dat dit najaar nog verschijnt. Het wordt een concert met een gouden randje: hits, flops, rariteiten en lijfliederen.” Dit optreden vindt plaats op zondag 22 oktober om 20 uur in Cultuurhuis De Keizer.

Meer muziek

Op dinsdag 3 oktober en 7 november om 13.30 uur organiseert De Keizer GioVano S Matinee, een onvergetelijke middag vol muziek en entertainment. Het is de allereerste matinee-show die er wordt georganiseerd. Reserveren kan via 0471 82 52 62, kaarten kosten 15 euro, gratis koffie en gebak inbegrepen. Zaterdag 21 oktober om 20 uur komt Cosmo Collective langs, zes muzikanten uit het Gentse die een muzikale smeltkroes brengen. Kaarten kosten 10 euro en zijn online te bestellen.

Vrijdag 17 november om 20 uur treedt het Akoestisch Ei op, het Lichtervelds duo Mario Schreel en Jan Bruynooghe. Het muzikale jaar wordt afgesloten op zaterdag 16 december om 19.30 uur met de Christmas dinnershow. The Swing’n Gents brengen doorheen de avond bekende swingnummers vermengd met enkele pop classics en een vleugje Elvis Presley.

Ze nemen je mee naar de sfeer van de jaren ‘20, in een romantische kerstsetting. Kaarten kosten 50 euro, muziek, aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert inbegrepen. (Jenka Watteny)

Meer info over alle evenementen en ticketverkoop op de site.