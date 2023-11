Winterpret in De Haan en Wenduine

Zowel in De Haan als in Wenduine kan je straks weer terecht voor onvervalste winterpret met tal van leuke thema-avonden en live optredens. Beide krijgen ook weer een energiezuinige schaatspiste met natuurijs. De piste in de Potinière opent al op 15 december, voor schaatsplezier op de Markt van Wenduine is het wachten tot 20 december. Andere vaste ingrediënten zijn onder meer de Christmas Fun Run, en het sprotjesfeest van de Tarpoenvissers op tweede kerstdag.

In parkdomein La Potinière kan je van 15 december tot en met 7 januari terecht voor warme winterse gezelligheid. De uitbaters werkten een afwisselend programma uit voor jong en oud. “We gaan opnieuw voor de volle winterbeleving met medewerking van enkele lokale handelszaken. Zo werkten we samen met Plaza d’Amanté en Le Kok sur Mer een oudejaarsmenu uit en organiseren we een winterse podcastwandeling”, zegt organisator Robin Depuydt. Vanaf 20 december kan je je ook op de Markt van Wenduine uitleven op de ijspiste en je daarna verwarmen aan een glühwein in de knusse winterchalet. Handelaarsvereniging Actief Wenduine bokste een gevarieerd programma ineen. “We hebben geprobeerd om een zo divers mogelijk programma samen te stellen. Zo pakken we uit met een seniorennamiddag en hebben we ook een namiddag met leuke kinderanimatie ingepland. Er komen ballonartiesten een een clown, en de kerstman komt langs”, zegt voorzitter Yves Raguet.

In De Haan kun je elke zondag van 10 tot 12 uur gratis schaatsen, in Wenduine zijn er gratis schaatsbeurten op 24 december en 3 januari van 9 tot 12 uur en op 28 december en 7 januari van 10 tot 12 uur. Naast de ijspiste komt er een leuke winterkermis. “Een ritje in de draaimolen of eendjes vissen is voor de kleintjes altijd plezant. Daarnaast zijn we ook nog aan het kijken om de figuurtjes van Paw Patrol opnieuw naar Wenduine te halen”, zegt organisator Glenn Michel. Ook het traditionele Sprotjesfeest gaat op 26 december weer door in Wenduine. Om 14 uur bakken de Tarpoenvissers op de Markt gratis sprot voor iedereen. De Noordzeeduik en Wintervuur sluiten de kerstvakantie op zaterdag 7 januari af in Wenduine. “Nadat we om 16 uur het nieuwe jaar inzetten met een frisse duik, kan je op het strand genieten van een hapje en drankje bij het Wintervuur. Om 18 uur is er dan ook nog een lasershow op de Markt”, aldus schepen van Toerisme Marleen De Soete (Samen Vooruit).

Lasershow

In De Haan wordt de kerstvakantie op zondagavond 8 januari om 18 uur afgesloten in de Potinière met een lasershow met special effects. Ook de moeite waard, is het kerstconcert met Werner Van Mechelen, Amaryllis Dieltiens en een kamerorkest onder leiding van Bart Naessens, op dinsdag 26 december om 17 uur in de Sint-Monicakerk van De Haan. Onder de noemer ‘Zee-renades’ brengen zij barokwerken en bewerkingen van gekende internationale kerstliederen ten berde. Voor de sportievelingen is er op zaterdag 23 december een nieuwe editie van de Christmas Fun Run. De 5 en 7,2 km starten om 19 uur, en worden voorafgegaan door een Kids Run om 18 uur. Beide starten aan O.C. d’Annexe.

Tot slot organiseert Actief Wenduine van 17 december tot en met 7 januari ook nog een eindejaarspaaractie waarbij de klant zes verschillende stempels bij zes deelnemende handelaars en/of horecazaken dient te verzamelen. Bij een volle kaart maakt men kans op één van de vele prijzen, de hoofdprijs is een elektrische fiets. Daarnaast zijn er gemeentelijke geschenkbonnen te winnen voor een totaal bedrag van 1.250 euro. “Lokaal winkelen blijft ontzettend belangrijk voor onze economie en je steunt er ook onze lokale handelaars mee in deze moeilijke tijden”, juicht schepen Marleen De Soete – ook bevoegd voor lokale economie – het initiatief toe. Samen klinken op het nieuwe jaar, kan op zondag 7 januari van 11 tot 13 uur tijdens de traditionele nieuwjaarsdrink op het Kennedyplein in Vosseslag. Het volledig programma van de winterchalets vind je op www.wenduunswinterdorpje.be en www.winterindehaan.be. Voor het kerstconcert Zee-Renades kan je tickets reserveren op www.zee-renades.be