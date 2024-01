Wintergloed lokte 570.000 bezoekers naar Brugge

Wintergloed lokte de voorbije weken 570.000 bezoekers naar Brugge. Zondagavond doofden de tien installaties op een parcours in de historische binnenstad definitief hun lichten.

Het lichtfestival bestond dit jaar uit tien lichtinstallaties en lokten van 24 november 2023 tot en met 7 januari 2024 heel wat extra volk naar Brugge. 570.000 bezoekers genoten van de lichtbelevingswandeling geïnspireerd door het Noorderlicht en gecreëerd door de firma CREATE.eu.

Tevreden

Volgens Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus, de vzw die instond voor de organisatie van de lichtbelevingswandeling, overtroffen de bezoekersaantallen de verwachtingen: “We zijn vooral ook zeer tevreden dat de bezoekers en de Bruggelingen de lichtbelevingswandeling kwalitatief zeer positief beoordelen en vaak benoemen als de beste editie. Uit een bevraging bij bezoekers blijkt dat de lichtwandeling een zeer hoge score krijgt van 8,7 op 10.”

“Iedereen genoot van de interactieve installaties, zoals Heartbeats aan de Sint-Walburgakerk en de lichtgevende stapstenen ‘Waterdrops’ aan Sint-Anna, de Story of The Swans aan het Jan Van Eyckplein, de onderwaterwereld ‘Submerged’, projecties als ‘The Grid’, ‘Circle of Life’ aan de Groenerei en de ‘Cuniculus’ lichtbogen op de Burg.”

Gure weer

“Technisch gezien waren er ondanks de gure weersomstandigheden weinig tot geen problemen en als die er waren werden die in no time opgelost”, vervolgt Franky Demon. “Ik wens dan ook de firma CREATE.eu, alle stadsdiensten en externe partners te bedanken voor deze geslaagde samenwerking.”

“Bovendien wil ik de buurtbewoners bedanken voor hun begrip tijdens de afgelopen periode. Wij beseffen dat dit geen evidentie is. Bezoekers gaven graag mee dat de lichtbelevingswandeling een reden was om naar Brugge af te zakken en wij willen de Bruggelingen en hen volgend jaar graag opnieuw een inspirerende lichtbelevingswandeling aanbieden.”