Wintergloed in Brugge van start

Met een druk op de knop door burgemeester Dirk De fauw, die zo de indrukwekkende lichtinstallatie in gang zette, werd aan het Minnewater in Brugge de sfeerbeleving Wintergloed opgestart. Even later werd op de Markt ook de bijhorende kerstmarkt officieel geopend.

Nog tot en met 8 januari kun je in Brugge genieten van de winterse sfeerbeleving Wintergloed. Het evenement werd vandaag afgetrapt aan het Minnewaterpark, waarvoor de gelegenheid ook een schaatspiste en een sfeervolle winterbar werd geïnstalleerd. Na de gebruikelijke toespraken duwde burgemeester Dirk De fauw en schepen Franky Demon – tevens voorzitter van de organiserende stedelijk vzw Brugge Plus – op de knop die en indrukwekkende lichtinstallatie in gang zette. Dat was meteen ook de start van de gelijknamige lichtwandeling Wintergloed. Acht iconische plaatse in Brugge – zoals het Koning Albert I-park, de Sint-Godelieveabdij, het nieuwe beurs- en congrescentrum en de Begijnenvest – worden hierbij fraai en origineel uitgelicht met spectaculaire lichtinstallaties.

Omstreeks 19 uur werd ook de Kerstmarkt, in organisatie van Brugsch Handelscentrum, vrijdagavond officieel geopend. Die bestaat uit een tachtigtal kerstkraampjes – in Brugge in de vorm van fel besproken zwarte containers – die verspreid staan over twee locaties: de Markt en het Simon Stevinplein. Je vindt er zowel standjes met geschenken, kledij, kerstdecoratie, artisanale voeding, de gebruikelijk snacks als kraampjes met jenever, glühwein, (speciaal)bier, warme chocolademelk en andere hartverwarmende drankjes.