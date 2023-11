Wintergloed in Brugge op gang getrapt

Met nogal wat regen en stevige windvlagen was het weer niet ideaal, maar Wintergloed Brugge – de eindejaarsbeleving met een kerstmarkt, schaatspiste en lichtbelevingswandeling – werd vrijdagavond toch onder grote belangstelling opgestart.

Tien lichtinstallaties over 2,5 kilometer

De vijfde editie van Wintergloed – een betoverend lichtbelevingsfestival, maar ook de algemene noemer voor alle wintersfeerbeleving zoals ook de kerstmarkt en de schaatspiste – werd vrijdagavond opgestart langs de Predikherenrei ter hoogte van het Rijksarchief. De lichtbeleving Wintergloed werd dit jaar opgevat rond het bekende fenomeen van het Noorderlicht en aan het Rijksarchief werd de lichtinstallatie ‘Submerged’ gepresenteerd. Daar kun je je laten meeslepen in de magie van de onderwaterwereld en kijk je naar boven om te genieten van het schouwspel dat zich aan de oppervlakte afspeelt. In totaal zijn er tien lichtinstallaties te zien langs het parcours dat zo’n 2,5 kilometer omvat in de Brugse binnenstad.

Uitblinkers zijn alvast ‘Particular’ tegen de gevel van de Stadsschouwburg en vooral ‘Story of the Swan’ aan het Jan Van Eyckplein, waarbij je je kunt laten meeslepen in een poëtisch liefdesverhaal van twee zwanen op de Brugse wateren. Het doorzicht op de reien zorgt hierbij voor een unieke voorstelling die ongetwijfeld een moment van verwondering creëert. Ook de Whispering Birds aan het Minneboplein zijn de moeite van het ontdekken waard. Daar vind je een orkest van ‘vogels’ die omringd door veel fonkelingen de dag zacht afsluit. “We wijken dit jaar met het parcours eens af van de gouden driehoek en brengen u op verrassende plekken verder weg van de Markt. Hierdoor zorgen we ook voor een betere spreiding van bezoekers in de stad”, zei Franky Demon, schepen en voorzitter van het organiserende Brugge Plus bij de presentatie.

Kerstmarkt en schaatspiste

Tegelijkertijd werd ook de kerstmarkt op het Simon Stevinplein en op de Markt officieel geopend. “We investeerden in een aantal aanpassingen die de kerstmarkt een warme, maar toch eigentijdse uitstraling geven”, zei burgemeester Dirk De fauw, die daarmee onder meer verwees naar de houten afwerking van de zwarte containers als kerstunits en de overkappingen op beide pleinen van de kerstmarkt. Wintergloed Brugge bestaat ook nog uit de schaatspiste aan het Minnewaterpark met de bijhorende winterbar Vorst en de shoppingdagen in de binnenstad.