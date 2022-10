Wintergloed Brugge met veelbelovende lichtwandeling voorgesteld

Van vrijdag 25 november tot zondag 8 januari wordt Brugge weer ondergedompeld in een gezellige kerst- en eindejaarssfeer. De vierde editie van Wintergloed omvat een lichtbelevingswandeling die alvast indrukwekkende oogt dan de vorige, een winterbar en schaatspiste en twee kerstmarkten. “En de veelbesproken zwarte ‘containers’ zullen dit jaar veel warmer aangekleed worden”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

Op de zwarte containers die vorig jaar voor het eerst gebruikt werden als kraampjes op de kerstmarkten, kwam bakken kritiek. Te kil en te koud, zo klonk het bij veel Bruggelingen. En de lichtwandeling, met lichtinstallaties rondom de stad, werd ook minder indrukwekkend dan de voorbije edities bevonden. En dan was er nog de lichtkoepel, ook wel ‘coronakoepel’ genoemd, met heel wat condensatie binnenin die ook een pak kritiek over zich heen kreeg.

Het signaal voor het stadsbestuur om een en ander bij te sturen was duidelijk én er werd ook iets mee gedaan, zo bleek op de presentatie van Wintergloed 2022-2023. “In deze moeilijke tijden vinden we het meer dan ooit nodig om Brugge wat extra warmte en gezelligheid te geven met een evenement als Wintergloed. En ook de toeristische sector, die het door corona en internationale crisissen al zo moeilijk had, was sterke vragende partij voor investeringen in beleving en gezelligheid”, zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Fontein aan het Koning Albert I-park. © (Foto GF)

Het meest in het oog springende element is ongetwijfeld de lichtbelevingswandeling die dit jaar draait rond het thema ‘Awakening’ of ‘Ontwaken’. Het parcours voert het publiek langs acht dynamische lichtinstallaties op iconische plekken. “De acht lichtinstallaties laten de stad ontwaken als de duisternis valt. De lichtbelevingswandeling is een compact, maar veelzijdig parcours en voor iedereen toegankelijk”, zegt Franky Demon, voorzitter van het organiserende Brugge Plus. “Naast de nabijheid van de levendige kern, zijn er accenten op groen, water en nieuwe architectuur. Verbonden met iconische plekken – nieuw en oud – wekt het licht de nachtelijke stad op magische wijze tot leven. Een mooi voorbeeld is de installatie op de Vesten die het Oud Waterhuis en de omgeving feeëriek tot leven doet komen met een videomapping.”

Schaatsen

Verder wordt ook het nieuwe evenement- en congresgebouw BMCC indrukwekkend uitgelicht en ook bij de Sint-Godelieveabdij, Kapucijnenplein, het Koning Albert I-park en de fontein erbij, Begijnenvest en Minnewater zijn er veelbelovende lichtinstallaties. Het lichtparcours wordt ontworpen en gerealiseerd door de gespecialiseerde Belgische firma ACTLD. Op het Minnewaterpark kan je ook dit jaar terecht om te schaatsen op kunstijs en een hapje eten of iets drinken kan je doen bij Winterbar Vorst naast de schaatspiste. Nieuw dit jaar is dat er bij Winterbar Vorst meer beschutting voor de regen wordt voorzien en dat er extra zitplaatsen komen.

© (Foto GF)

Wat de kerstmarkt zelf betreft komen alvast de zogenaamde ‘zwarte containers’ terug als standplaats voor de verkopers van dranken, hapjes, kledij en souvenirs. “De kritiek op deze infrastructuur kwam vooral van Bruggelingen. De reacties van internationale toeristen erop waren doorgaans erg positief”, wist schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). “Er komen wel wat aanpassingen aan de inrichting en aankleding en zullen de bezoekers via een enquête bevragen of hoe ze Wintergloed ervaren. We zullen overigens in maar liefst zes talen promotie voeren voor Wintergloed.” Burgemeester Dirk De fauw benadrukte nog dat de ‘containers’ warmer zullen aangekleed worden. “De frontpanelen zullen een warm licht verspreiden en het geheel wordt, via onze partner Brugs Handelscentrum, aantrekkelijker ingericht”, aldus De fauw.

Kermis

De kerstkraampjes komen er op de twee locaties die van oudsher bekend zijn: de Markt en het Simon Stevinplein. Na het mislukte avontuur van vorig jaar komen er dus geen kraampjes meer op’ t Zand. Daar komt wel een kleinschalige kermis. “Op de Markt vindt de bezoeker alle kramen die je op een traditionele kerstmarkt verwacht – zoals jenever, warme dranken en geschenken – terwijl Simon Stevin terug de kaart trekt van korte keten en ambachtelijkheid”, wist schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) te vertellen.

Schepen van Klimaat, Energie en Patrimoniumbeheer Minou Esquenent (CD&V) gaf tenslotte nog meer dat de kerstverlichting in de straten en op de pleinen in een volledig nieuw jasje werd gestoken. Het thema ‘kant’ is daarbij de rode draad. Er wordt gewerkt met energiezuinige led-verlichting. Niet alleen in de binnenstad maar ook in de deelgemeenten wordt de verlichting vernieuwd. Als energiebesparende maatregelen zal de kerstverlichting pas om 15.30 uur aangestoken worden, daar waar die vorig jaar al brandde van in de voormiddag.