Wintercircus Deluxe in Waregem met onder meer Els De Schepper en Axelle Red

Deze week wordt Wintercircus Deluxe afgetrapt, het programma van CC De Schakel tijdens Waregem Wintert. Voor het eerst in jaren vindt dat niet plaats in een circustent, maar in Waregem Expo.

“Het is niet te verantwoorden om bij deze energieprijzen een tent te verwarmen”, zegt Joost Van de Kerkhove. Maar het programma zélf is uitgebreider dan andere jaren, met de ene grote naam na de andere.

Afgelopen vrijdag werd Waregem Wintert afgetrapt. Op de Markt staat een rolschaatspiste, in het park kan je het Huis van de Kerstman bezoeken, en buiten aan Waregem Expo staat de winterfoor. Traditiegetrouw zorgt CC De Schakel voor een snuifje cultuur tijdens de eindejaarsperiode. Het CC viert dit jaar haar 50ste verjaardag, en dus mocht het wat meer zijn.

Circustent

“Normaal zetten we altijd een circustent op voor een bijhorende circusvoorstelling in het park”, zegt Joost Van de Kerkhove van CC De Schakel. “Dat wilden we dit jaar ook opnieuw doen, maar de energieprijzen hebben ons gepusht om dat plan bij te sturen. Een tent verwarmen kost veel energie, en dat zou dit jaar stukken van mensen kosten. Vandaar dat we beslist hebben om uit te wijken naar CC De Schakel. Aangezien we door werken onze eigen schouwburg niet kunnen gebruiken, kleden we CC De Schakel in als gelegenheidstheaterzaal. We kunnen er 650 mensen ontvangen.”

Het was oorspronkelijk de bedoeling om naast de circusvoorstelling ook enkele grote namen te strikken. “En daar zijn we best wel in geslaagd. Gabriel Rios opende gisteren, maar na hem komen ook nog David Galle langs, Guido Belcanto, Axelle Red, Otto-Jan Ham & Band en Els De Schepper. Dimitri Leue & Jennifer Heylen sluiten af op 22 december. De circusvoorstelling zelf, hebben we moeten schrappen. De artiest die we hadden geboekt, geeft er de brui aan. Blijkbaar haakte door corona een aantal van zijn technici af, en hij heeft de handdoek in de ring gegooid.”

Kerstconcert Axelle Red

Door corona was er een aantal maanden geleden nog maar een uitgestelde circusvoorstelling. “En we denken er eigenlijk sterk aan om de circusvoorstellingen die we boeken, voortaan in de zomer in te plannen. Los van het feit dat een tent verwarmen in de winter heel veel energie vraagt, krijg je een tent ook moeilijk comfortabel warm.”

Er zijn voor elke voorstelling de komende week nog tickets. “De voorstelling van Els de Schepper doet het het best.” CC De Schakel is zelf het trotst op de komst van Axelle Red, die een kerstconcert brengt. “Het is niet evident om haar tot in je zaal te krijgen. Ze beperkt haar optredens vaak tot de grotere steden, zoals Brugge en Brussel. Maar door onze samenwerking met Zonta Waregem konden we haar toch strikken. Zonta Waregem is een serviceclub die zich inzet voor vrouwenrechten, en daar kon Axelle Red zich zeker in vinden.”

Meer info en tickets kan je vinden opwww.ccdeschakel.be/wintercircus.