Winterbar Barthazar in Ardooie opent twee weken eerder als WK-dorp: “Verwachten volle chalet tijdens matchen van Rode Duivels”

Organisator Dieter Verbeest van winterbar Barthazar in Ardooie slaat de handen in elkaar met Charlotte Verbeke en Dries Vanhecke van het Bockor Café om een WK-dorp in te richten. De kerstchalet in de Stationsstraat zal twee weken eerder openen om alle matchen van de Rode Duivels uit te zenden.

Het WK van dit jaar start in november, omdat de temperaturen in het organiserende land Qatar dan ‘menselijk’ te noemen zijn. In de zomer wordt het in het emiraat in het Midden-Oosten namelijk gemakkelijk 40 graden Celsius en meer.

Aangezien het bij ons tijdens de herfst en winter plaatsvindt, zijn er nog maar weinig WK-dorpen of andere evenementen opgericht. In Ardooie zal men alvast wel allen samen van het voetbalspektakel kunnen genieten. De winterbar Barthazar opent zijn deuren speciaal twee weken eerder om er de zwart-geel-rode supporters te verwelkomen.

Oude hangaar

Organisator Dieter Verbeest slaat daarvoor de handen in elkaar met Charlotte Verbeke en Dries Vanhecke, die het Bockor Café op de markt uitbaten. “Het is de derde editie van de winterbar”, vertelt Dieter. “Aangezien het WK straks begint, vonden we het wel leuk om die zaken te combineren. Enkele jaren geleden hebben we al samen een EK-dorp georganiseerd en een nieuwe samenwerking zagen we meteen zitten.”

“Zeker tijdens de matchen van de Rode Duivels hopen we op een volle chalet vol uitbundige supporters”

In een oude hangaar in de Stationsstraat wordt opnieuw een grote chalet opgericht. “Die zal worden ingekleed met kerstversiering en Belgische vlaggen”, zegt Charlotte. “Er komt wel geen groot scherm, maar in totaal zullen er zeven televisies uithangen, zo kan iedereen de wedstrijden van de Duivels volgen. Dat is ook het geval in ons café, daar zullen zo goed als alle matchen van het WK getoond worden.”

Voor corona zat de winterbar telkens goed vol, ook nu hoopt Dieter heel wat volk te mogen verwelkomen. “We verwachten er inderdaad veel van. Zeker tijdens de matchen van de Rode Duivels hopen we op een volle chalet vol uitbundige supporters. In het weekend zullen er bovendien verschillende foodtrucks voor lekkere hapjes zorgen.”

All-in

Naast het WK-dorp en de winterbar, kan men op oudejaarsavond ook een groot eindejaarsfeest bijwonen in Barthazar. “Dan werken we met een all-informule, in 2019 was dat alvast een groot succes”, besluit Dieter.