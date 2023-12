Winter in Kortrijk is geopend: “Op elk plein een unieke kerstsfeer”

Gisterenavond gingen voor het eerst de lichtjes aan van de 18,50 meter hoge kerstboom op de Grote Markt. Nog tot en met 7 januari vind je er een traditionele kerststal en 42 chalets, mooi geïntegreerd met de omliggende horecazaken. “Kinderen staan dit jaar centraal met een kerstfoor op het Schouwburgplein en het Land van de Kerstman op het Jozef Vandaleplein”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De indeling van Winter in Kortrijk is een serieuze verbetering ten opzichte van vorig jaar. Onder de meer dan een miljoen kerstlichtjes zijn er in centrum Kortrijk vier duidelijke winterspots: Sint-Maartenskerkhof, Jozef Vandaleplein, Grote Markt en Schouwburgplein. “Dit jaar is Winter in Kortrijk echt gezellig. Op elk plein vind je een unieke kerstsfeer met extra aandacht voor kindvriendelijkheid”, zegt Van Quickenborne.

Bij evenementlocatie WINTERtuin, links van de Sint-Maartenskerk, kan je terecht voor ambiance en outdoor livemuziek van lokale artiesten. De ingang werd anders ingedeeld. Bij het binnenkomen wandel je onder een hemel van licht en – voor wie het aandurft – een maretak. “We plaatsten een grotere verwarmde hut en ook onze hotbar werd zowel in ruimte als aanbod uitgebreid”, zegt organisator Joran Vanhoenacker. “We hebben WINTERtuin zo ingedeeld dat je vanop elke positie iedereen kan zien, dat zorgt voor een meer open gevoel. Daarnaast werden sanitaire voorzieningen geplaatst zowel voor- als achteraan. Op het open vuur mag iedereen een eigen vleesje of veggiesnack meenemen om te barbecueën op de OFYR.”

Andreas Tanghe, Joran Vanhoenacker en Brecht Vanryckeghem in WINTERtuin © MD

Rechts van de Sint-Maartenskerk vind je het Land van de Kerstman waar de Kerstman aanwezig is op zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16, zondag 17, woensdag 20 en zaterdag 23 december, telkens van 15 tot 19 uur. Op vrijdag 22 december van 18 tot 21 uur. Martin Dusselier (70) speelt al 49 jaar Sinterklaas, nu is hij voor de tweede keer Kerstman. Zijn vergoeding schenkt hij integraal aan het Kinderkankerfonds.