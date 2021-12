Winter in het Park gaat door met extra veiligheidsmaatregelen

Ondanks de strengere veiligheidsmaatregelen van het Overlegcomité, zal Winter in het Park vanaf vandaag plaatsvinden in Oostende. Er werden extra maatregelen getroffen om alles volledig volgens de nieuwe maatregelen te laten verlopen. Winter in het Park loopt tot en met zondag 9 januari in het Leopoldpark.

De voorbije weken is alles in het werk gesteld om Winter in het Park op een veilige en coronaveilige manier te laten doorgaan. Zo werd er 500 meter heras-hekken geplaatst om de zone van het evenement te kunnen afsluiten. Om alles georganiseerd en veilig te laten verlopen, zijn er twee ingangen en twee uitgangen. Er zal ook een circulatieplan zijn met aangeduide looprichtingen.

Alle bezoekers vanaf 16 jaar moeten hun Covid Safe Ticket samen met hun identiteitskaart voorleggen vooraleer ze toegang krijgen tot Winter in het Park. Mondmaskers zijn verplicht, voor iedereen vanaf zes jaar, zoals vandaag in het Overlegcomité is beslist. Winter in het Park sluit ten laatste om 23 uur, gelijklopend met de horeca.

© gf

“We hebben vanuit de stad nauw overlegd met de organisatoren om Winter in het Park op een veilige manier te kunnen laten doorgaan”, aldus burgemeester Bart Tommelein. “Winter in het Park is een belangrijk evenement voor de toeristische sector in Oostende en is in deze kerstperiode ook zeer belangrijk om de bezoekers in onze stad voldoende te spreiden. We blijven zeer waakzaam of alles volgens de geldende maatregelen verloopt en zullen niet aarzelen om in te grijpen mocht dit nodig zijn.”

Ook dit jaar pakt de organisatie uit met meer dan 50 kerstchalets en een grote schaatspiste op de vijver van het Leopoldpark. Net als andere jaren is het park sfeervol verlicht.