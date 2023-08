Winst van Ronnierijders mooi sluitstuk van KSA-rolmarathon

De 24ste KSA-rolmarathon en de Zwientjeskermesse zijn opnieuw een groot succes geworden. Een geslaagd einde voor het tiendaagse kermiscafé van de lokale jeugdbeweging.

Op zaterdagavond was er de nieuwe formule van de duokoers, met zeven afzonderlijke disciplines per twee, in drie categorieën (dames, heren, mix) en poules per niveau. Er was veel interesse voor deze nieuwe formule, en alles is goed verlopen.

Op zondag was er de traditionele rolmarathon, met tien verenigingen die telkens een halfuur hebben gefietst, en de echte competitie gedurende vijftig minuten tussen drie ploegen. De Sportline Bikers waren met 87,99 kilometer de beste in de ritten van dertig minuten ritten en mogen volgend jaar meedoen aan de competitie.

De Ronnierijders waren de grote winnaars, met 160,21 kilometer over de vijftig minuten. Oase Spinning werd tweede en Weezer derde. Weezer valt voor volgend jaar af en wordt dus vervangen door de Sportline Bikers.

Voorzitter van de KSA-ouderraad Filip Kerkhof meldde met trots dat er zondagmiddag 325 volwassenen en kinderen aan de barbecue hebben aangeschoven. Het kerkplein was zoals elk jaar omgetoverd in een heus oranje-blauw KSA-dorp, en de zon zorgde mede voor een feestelijke sfeer. Proficiat aan de huidige leiding, ’t KOLV (oud-leiding) en de ouderraad voor de organisatie. (AD)