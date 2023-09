Winnaars tekenwedstrijd KoekelArt in Koekelare bekend

Bij KoekelArt werd een tekenwedstrijd georganiseerd. Bij de volwassenen ging de overwinning naar Kristof Tousseyn. Wolf De Schacht en Emma Dewulf sleepten de hoofdprijs in de wacht in de kindercategorie. Op de foto herkennen we v.l.n.r. Alex Haerens en Nadine Vandromme (werkgroep KoekelArt), Wolf De Schacht (winnaar categorie kinderen), Kristof Tousseyn (winnaar volwassenen), Emma Dewulf (winnaar categorie kinderen), Jean-Marie Lootens (werkgroep KoekelArt) en Elise De Gend (werkgroep KoekelArt en voorzitter cultuurraad). (foto Coghe)