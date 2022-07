Wingene viert Vlaanderen Feest in het Kasteelpark

Op vrijdag 8 juli vindt het muzikale Vlaanderen Feest plaats in het Kasteelpark van Zwevezele. Op het programma staan verschillende artiesten.

“Eindelijk kunnen we weer een feesteditie zoals voor corona aanbieden”, zegt schepen van Cultuur Brecht Warnez tevreden. “Door de coronapandemie kon Vlaanderen Feest niet doorgaan en nu kunnen we weer volop gaan voor een traditioneel Vlaanderen Feest op vrijdag 8 juli in het Zwevezeels kasteelpark.”

Ook voor deze editie slaan Team Cultuur en de Cultuurraad de handen in elkaar om er een topavond van te maken. “Wij zijn blij dat we voor deze editie opnieuw kunnen rekenen op heel wat vrijwilligers om deze avond mogelijk te maken”.

Affiche

Cultuurraadvoorzitter Maarten Huvaere licht de affiche toe. “Op de affiche staan Camille, De Dolfijntjes met onder andere Wim Opbrouck en Wim Willaert en dj Omdat Het Kan Soundsysteem met Instagramfenomeen Average Rob. Het muzikale zomerse feest start om 19 uur en de toegang is gratis. Op het bosrijke terrein is er voldoende gelegenheid om de dorst te lessen en de honger te stillen.”