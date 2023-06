Wingene tovert Sportpark om tot festivalweide tijdens Vlaanderen Feest

Onder de noemer ‘Vlaanderen Feest’ viert gemeente Wingene op vrijdagavond 7 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in het gemeentelijk sportpark. Het sportpark wordt omgetoverd tot een gezellige festivalweide met livemuziek, zomerdrankjes, snacks en kinderanimatie.

De organisatie van Vlaanderen Feest in Wingene is in handen van de cultuurraad en Team Cultuur. “Met Vlaanderen Feest sluiten we traditiegetrouw ons cultuurseizoen af en luiden we op een heerlijke, muzikale en gezellige manier de zomer in”, vertelt schepen van Cultuur Brecht Warnez.

Gestapo Knallmuzik

Het feest van de zomer trekt jaarlijks heel wat volk aan. “We geloven dat we een erg mooie en gevarieerde affiche hebben”, gaat Maarten Huvaere, voorzitter van de cultuurraad verder.

“We verwelkomen iedereen vanaf 19 uur. De toegang is volledig gratis.” Op het programma staat De KetNetBand voor de kleinste feestgangers. Tal van Ketnethelden zullen te bewonderen zijn. Daarna volgen de straffe Soulbrothers om 20.45 uur. De elektropoppretband Gestapo Knallmuzik komt rond 23 uur. We eindigen het feestje in de vroege uurtjes met een spetterende show van dj 5NAPBACK.”

Familiefeest

Vlaanderen Feest is meer dan muziek alleen. Langs de rand van het sportpark zullen heel wat kraampjes staan waar lokale traiteurs hun specialiteiten aanbieden. De vrijwilligers van de cultuurraad bemannen de dranktent en er is leuke kinderanimatie.

“We zijn blij te kunnen rekenen op heel wat vrijwilligers om Vlaanderen Feest mogelijk te maken. We gaan voluit voor sfeer op dit schitterend event dat ook een familiefeest moet zijn”, weet Brecht Warnez. “Voor de kinderen zorgen we daarom voor springkastelen en allerlei creatieve spelletjes.”