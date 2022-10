Win reuzen Louw, Wanne en Scuteman in Lego

Actief Wenduine en het gemeentebestuur organiseren op maandag 31 oktober opnieuw een fakkeltocht met praalwagens en een vuurspektakel. De hele herfstvakantie lang loopt er ook een reuzenzoektocht, met als hoofdprijs een Lego limited edition van de Wenduinse reuzen Louw, Wanne en Scuteman die dit jaar hun zeventigste verjaardag vieren.

Actief Wenduine pakt ook dit jaar uit met een mooi halloweenprogramma. Hoogtepunt wordt de fakkeltocht met praalwagens op maandag 31 oktober. “Vanaf 17 uur worden er fakkels verkocht op het marktplein, waar om 18 uur het startschot wordt gegeven voor de fakkeltocht. De parade eindigt omstreeks 19 uur met een prachtig vuurspektakel op het strand”, zegt voorzitter Kurt Bauwens.

Van 29 oktober tot en met 6 november loopt er ook een reuzenzoektocht in het kader van Halloween. De hoofdprijs? Een limited edition van de Wenduinse reuzen Louw, Wanne en Scuteman die dit jaar hun zeventigste verjaardag vieren. De gemeente liet Lego Master Corneel Clarys daarvoor speciaal een bouwpakket ontwikkelen.

“De limited edition reuzen worden niet alleen als hoofdprijs geschonken voor onze halloweenzoektocht, maar kunnen vanaf nu ook als collector’s item besteld worden via de infokantoren. Eén reus kost 99 euro”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete (Samen Vooruit).

Gezichtsuitdrukking

De drie Lego-reuzen tellen respectievelijk 679, 647 en 585 stukjes en zijn ongeveer 24 cm groot. Een leuke uitdaging voor Lego Master Corneel Clarys, die eerder al de mainstage van Tomorrowland en het belfort van Ieper nabouwde in legoblokjes. “Het was vooral een hele uitdaging om ze alle drie een unieke gezichtsuitdrukking te geven. Met poppen had ik immers nog geen ervaring”, klinkt het. Tot slot is er van 28 oktober tot en met 2 november ook een grote halloweenkermis op het marktplein van Wenduine.

Meer info: visitdehaan.be.