Wim Soutaer trapt derde editie Winterpret op gang

Vrijdagavond gaat op het stationsplein de derde editie van Winterpret van start. Dat wordt opnieuw een totaalconcept met 550 m² overdekte schaatspret, live-optredens en leuke animatie voor jong en oud. Wim Soutaer en Charles Van Domburg bijten op de openingsparty de spits af, DJ Olivier Lemaire zorgt daarna voor ambiance tot in de vroege uurtjes.

Winterpret is aan zijn derde editie toe. Het kerstdorp trok vorig jaar zo’n 65.000 à 70.000 bezoekers, en dat is volgens organisator Angelino De Poorter een stijgende lijn. “Het eerste jaar hadden we ongeveer 40.000 bezoekers in die vijf weken tijd, maar toen zaten we natuurlijk nog met de coronarestricties. Dit jaar willen we er nog eens een extra lap op geven en gaan we voor minstens 75.000 unieke bezoekers”, klinkt het. Winterpret mikt dit jaar ook nog meer op de familiale sfeer. “Extra focus op gezinnetjes: dat sluit mooi aan bij ons imago van de gezellige badstad voor iedereen”, zegt burgemeester Björn Prasse.

“We pakken daarom dit jaar ook uit met een nóg gevarieerder programma, met heel wat leuke animatie voor jong en oud en ook een heus speeldorp voor de kleintjes”, vult Angelino De Poorter nog aan. “En ook Sinterklaas en de Kerstman komen natuurlijk weer langs. De scholen kunnen dan weer tegen een extra voordelig tarief komen schaatsen.” De derde editie van Winterpret wordt tot slot ook nog duurzamer. “De ledverlichting is uitgebreid, en er komt dit jaar een dunner laagje ijs op de schaatspiste. Dat levert ons een energiebesparing op van twintig procent, en het verandert helemaal niets aan de beleving”, klinkt het.

De Blankenbergse carnavalsgroeperingen zorgen opnieuw voor een sfeervolle kerstmarkt op Winterpret. “Nog meer dan vorig jaar, wordt Winterpret dit jaar een totaalconcept”, besluit Angelino De Poorter, die nog tot en met 2025 de concessie heeft voor het wintergebeuren op het stationsplein. Het startschot wordt vrijdag om 18 uur gegeven in de Aspenbar, de schaatspiste en kerstmarkt openen al om 14 uur.

Winterpret is daarna tot en met 7 januari alle dagen open. Tot aan de kerstvakantie tijdens de week tot 20.30 uur en in de weekends tot 23 uur, in de kerstvakantie alle dagen tot 23 uur.