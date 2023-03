Willy Sommers op Jour d’Amour voor patiënten van het Zorgteam

Thuisverpleging Zorgteam met drijvende kracht Charlotte Bonte organiseerde een feestnamiddag voor hun patiënten. Evelien Cannoot, bekend van Ment-TV, opende de show en het hoogtepunt kwam er met niemand minder dan Willy Sommers. 200 zorgcliënten genoten van een onvergetelijke namiddag en werden in de watten gelegd door een grote groep vrijwilligers. Het Zorgteam groeide de laatste jaren doordat meer mensen langer thuis wonen, zorg nodig hebben en sneller naar huis moeten na een ziekenhuisbezoek. Daarnaast is de drempel naar een woon-zorgcentrum vergroot. Het team is actief in Wevelgem, Menen, Kortrijk en Roeselare.

“Ik heb energie opgedaan voor een heel jaar. Het was heerlijk om zoveel mensen die soms al maanden niet buiten kwamen, te zien babbelen, zingen en dansen”, vertelt een stralende Charlotte. “En een dikke merci aan alle vrijwilligers die zich spontaan aanboden. De hele ploeg bewees nog maar zijn warm hart voor de patiënten.” Wie interesse heeft in de werking van thuisverpleging Zorgteam kan terecht op de gelijknamige Facebookpagina. (SL/foto SL)