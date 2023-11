Willy Sommers moet kas dorpsfeest Oostnieuwkerke spijzen

Het Avondmarktcomité Oostnieuwkerke organiseert om de twee jaar een concert.

“Op 15 december treedt Willy Sommers op in de kerk van Sleihage in de Diksmuidesteenweg”, zegt Avondmarktcomitébestuurslid Ilse Peperstraete. “De deuren gaan om 19.15 uur open. Het optreden start om 20 uur. Nadien is er gelegenheid tot napraten in De Sleedoorn.

De opbrengst gaat naar ons jaarlijkse Dorpsfeest. Kaarten kosten 35 euro en zijn te verkrijgen via avondmarktcomité. onk@gmail.com en 0498 44 25 15.” Op de foto: Ilse Peperstraete, Philip Eeckhout, Johan Degrave, Kurt Vandicke, Kristel Derycke, Frank Vandewalle, Chris Snauwaert en Jacques Raes. (BCH/foto JCR)