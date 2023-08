Willy Naessens gaat op Waregem Koerse op zoek naar de mooiste hoed: “Opvallen is de boodschap”

Hoeden en Waregem Koerse, ze staan net niet naast elkaar in het grote synoniemenwoordenboek. Tijdens de grootste paardenkoers van het land gaat Willy Naessens opnieuw op zoek naar de mooiste hoeden van de hippodroom. De winnares wint maar liefst 10.000 euro aan prijzen.

De 21ste Willy Naessens Hat Trophy is al jaren de uitgelezen kans voor modekenners en creatieve geesten om zich op hun manier met de paardensport te identificeren. Bezoekers betreden de hippodroom vol trots en met verbluffende en unieke hoedencreaties. Wie dat wil, kan deelnemen aan de prestigieuze wedstrijd van Willy Naessens.

Hoe maak je kans om te winnen? “De enige tip is om tijdig aanwezig te zijn, veel rond te lopen en op te vallen”, vertelt Willy. “Onze anonieme jury selecteert over het volledige terrein de mooiste hoeden, maar wel voor 15.30 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen, meedoen is dus de boodschap.”

Miss België

Om 17.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats in de prestigieuze Willy Naessens-tent. De jury bestaat dinsdag uit Femke Thijs (de winnares van vorig jaar), hoedenmaakster Charlotte Catrysse, Martine Pilate, Joanne Vanden Avenne, Davy Brocatus, Koen Crucke, Martine Jonckheere, Aza Declercq, Veerle Eyckermans en Miss België Emilie Vansteenkiste.

De ultieme hoedenkoningin of -koning keert huiswaarts met een juweel van juwelier Bourgois ter waarde van 5.000 euro, een X2O-cadeaubon van 5.000 euro en een exclusief Club Med-arrangement ter waarde van 500 euro. “Daarnaast mag de winnaar ook een genereuze donatie van 1.000 euro aan een goed doel naar keuze schenken.”

Creatieve prijs

Ook de tweede en derde plaats vallen in de prijzen. Bovendien is er net als vorig jaar een aparte categorie voor de meest creatieve hoed. “Hij of zij wint een gastronomisch arrangement inclusief een comfortabele busreis.”

Willy Naessens zelf steunt met het evenement de stichting Sofhea, die de navelstrengbloedbank verder uitbouwt en zo stamceltransplantaties mogelijk maakt voor mensen met levensbedreigende bloedziektes. (Levi Verbauwhede)