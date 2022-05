William De Groote: “Wij wensen geen DNA-onderzoek op de relikwie van het Heilig Bloed”

Vlaams minister-president Jan Jambon verleent de Heilig Bloedprocessie voor volgend jaar een subsidie van 50.000 euro. Met dat geld kan de vzw een voltijdse kracht – of twee halftijdse krachten – in dienst nemen. “Enkel met vrijwilligers een processie op touw zetten, lukt nog amper”, zegt voorzitter William De Groote. Hij verzet zich tegen DNA-onderzoek op de relikwie van het Heilig Bloed. Er woedt momenteel een internationaal debat over de historische echtheid van relieken.

Het Brugse gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche, die diplomatiek adviseur is van minister-president Jan Jambon, meldde het heuglijk nieuws van de Vlaamse toelage aan dr. William De Groote, de voorzitter van de vzw Heilig Bloedprocessie. Samen met zijn partijgenote, Vlaams parlementslid Maaike De Vreese, en met burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vroeg Pol Van Den Driessche al maandenlang om Vlaamse middelen voor de processie.

Werelderfgoed

“De Unesco erkent de processie sinds 2009 als werelderfgoed. Daarmee staat de Heilig Bloedprocessie, die al sinds 1304 uitgaat, op een lijst van erg prestigieuze tradities die we voor altijd willen koesteren en doorgeven aan onze kinderen”, stelt Pol Van Den Driessche.

Vlaanderen heeft negen erkenningen op die werelderfgoedlijst. Volgens Pol Van Den Driessche is elke Bruggeling fier op de jaarlijkse rondgang met de fascinerende relikwie: “Veel Bruggelingen stappen mee op. De 1800 figuranten herinneren met straattoneel aan onze joods-christelijke roots en aan enkele monumenten uit onze eigen Vlaamse geschiedenis. Weliswaar een stuk geromantiseerd.”

Magische naam

“Brugge heeft een haast magische naam in het buitenland. Telkens als de naam van onze stad valt, is dat op een positieve, attractieve manier, waarbij ook naar de schoonheid en tradities wordt verwezen. De Bloedprocesie is eeuwenoud maar springlevend. De roem en luister van Brugge dragen bij om Vlaanderen nog nadrukkelijker op de wereldkaart te zetten en te laten schiutteren.”

“In ons pleidooi bij minister-president hebben we beklemtoond hoe belangrijk deze processie voor Brugge én voor Vlaanderen is. En we wezen erop dat deze vzw nog altijd op alleen maar vrijwilligers draait. Dat is fantastisch, vrijwilligheid blijft de basis en de sterkte van dit werelderfgoedgebeuren.”

“Tegelijkertijd weet elke organisator vandaag dat dit engagement niet meer volstaat om zo’n evenement op topniveau te houden. Daarom heeft minister-prsiudent Jan Jambon beslist om voor volgend jaar alvast een subsidie van 50.000 euro te verlenen aan de Heilig Bloedprocessie”, aldus Pol Van Den Driessche.

Dokter William De Groote, voorzitter van de vzw Heilig Bloedprocessie, was verheugd met dat geld en hoopt dat die toelage jaarlijks herhaald wordt: “We zullen er een voltijdse kracht of twee halftijdse krachten mee kunnen betalen.

DNA-onderzoek

In de marge van dit nieuws verwees William De Groote naar de discussie omtrent relieken die er momenteel woedt. Aanleiding is het feit dat de Paus de Nederlandse pater en verzetstrijder Titus Brandsma heilig verklaard heeft. Het bisdom van Den Bosch ontving een stukje van een habijt dat de pater heeft gedragen.

In Nederland heeft de krant Nu het debat over de echtheid van relieken aangewakkerd. Eerder al liet het Rijksmuseum relikwieën onderzoeken: de boekenkist van Hugo De Groot, de verfzakjes van Rembrandt en het zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd. In Brugge bracht DNA-onderzoek in 2015 aan het licht dat beenderen in Onze-Lieve-Vrouw Ter Potterie niet aan de aanbeden Sint Idesbald toebehoren.

Volksdevotie

Dient dit onderzoek ook te gebeuren met de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge? William De Groote: “Het was fout van de zusters van O.L.V. Ter Potterie om de beenderen van Sint-Idisbald te onderwerpen aan DNA-onderzoek, waardoor bleek dat het skelet van latere datum was. Er gaan nu stemmen op om dat ook voor andere relieken, zoals het Heilig Bloed, te doen. Wij zullen dat nooit toelaten voor onze relikwie. Of ze echt het bloed van Christus bevat is van minder belang.”

“Deze traditie ontstond in de middeleeuwen, op een moment dat onze steden zich ontwikkelden in tijden van klimaatopwarming. Onze relikwie is al meer dan 700 jaar een troost voor gelovigen in moeilijke dagen. Tot in de jaren 1950 was volksdevotie hét belangrijkste medicijn. Ook nu nog vinden mensen die lijden nog troost in onze Heilig Bloedkapel. Hen dat afnemen door DNA-onderzoek zou getuigen van een groot gebrek aan respect voor onze tradities.”