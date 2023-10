Wijkkermis op Paradijs brengt opnieuw heel wat volk op de been

De wijk Paradijs in Rekkem kan na twee dagen feesten terugblikken op een bijzonder geslaagd kermisweekend. Het was een feest voor de kinderen, die weer naar hartenlust snoep konden grabbelen.

De kermis begon op zaterdagmorgen met de huis-aan-huisbedeling van de kermissoep. In de namiddag ging de winst in de Paradijskermiskoers naar Pieter de Paepe.

Met harmonie De Bie op kop trok een fakkeltocht met meer dan 550 deelnemers in de avond door de straten. Kleurrijke lampionnen, zelf in elkaar geknutselde lantaarns en vele lichtjes zorgden voor een feeëriek spektakel. De uitbundig flikkerende lichten van de kermiskramen maakten alles extra feestelijk. Aan het einde van de fakkeltocht werden in de wijkschool 165 zakken snoep uitgedeeld aan de deelnemende kinderen. Zij kregen ook allemaal een jeton voor de draaimolen of de botsauto’s.

500 kilo snoepgoed

Het hoogtepunt van de Paradijskermis ligt traditioneel op zondagnamiddag, wanneer de praal- en carnavalsstoet uitrijdt. De optocht van grote praalwagens en lokale groepen zorgden in combinatie met zomerse temperaturen en een massa toeschouwers voor een sfeervol spektakel. Maar weeral waren de kinderen aan het feest. De leerlingen van de wijkschool kregen op en rond het Accou-treintje een mooie ereplaats in de optocht.

De vele kinderen langs de kant van de weg konden dan weer naar hartenlust snoepgoed grabbelen. De carnavalisten strooiden liefst 500 kg lekkers uit. Op de Paradijse zotte maandag sluit de kermisdriedaagse af met een petanquetoernooi en kermismaaltijden in de plaatselijke cafés. (CB)