Wijkfeesten van de Piste kleuren Zultse zomer

De wijkfeesten van de Piste, zomers omgedoopt tot La Pista, zijn in volle gang. De vinkenzetting afgelopen zaterdag lokte ruim dubbel zoveel vinkeniers als verwacht en ook de feeërieke zomerbar scoort bij de buurtbewoners. Volgend weekend gaan de festiviteiten verder met straattekenen voor de kinderen en een ontbijtsneukeltocht.

De wijkfeesten van de Piste zijn een jarenlange traditie, maar door de coronacrisis moest de organisatie het roer noodgedwongen omgooien. “Vroeger deden we onze wijkfeesten volgens de meer klassieke vorm met een overdekte tent, een eetfestijn en allerlei optredens,” zegt Youri Devaere van het wijkcomité. “Door de coronamaatregelen zijn we overgeschakeld op een zomerbar en dat is een blijvertje geworden. De mensen brengen liever een rustige avond door. Food-fun-friends, dat is de slogan en meer moet dat niet zijn.”

Naast de zomerbar gaan er tijdens de twee feestweekends ook tal van activiteiten door. Afgelopen zaterdag lokte de vinkenzetting ruim 140 deelnemers, een onverhoopt succes. Komende zaterdag kunnen mogen de kinderen zich naar hartenlust uitleven met krijt op de omliggende straten en zondag start vanaf 8.30 uur de ontbijsneukeltocht. De inschrijvingen voor de sneukeltocht zijn afgesloten maar de zomerbar blijft nog open tot zondag. Zaterdagavond wordt die vanaf 21.30 uur opgevrolijkt door Machels DJ-talent, DJ Miles. (JF/foto JF)