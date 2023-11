Wijkcomité Oost pakt in zaal T’oost met gezellig paellafestijn uit in Torhout

Het nieuwe wijkcomité Oost, dat zich richt tot alle bewoners van Torhout-Oost plus de cliënten van Tordale, heeft een tweede activiteit georganiseerd. Na de wandeling met lekkere stops van enkele maanden geleden had er nu een paellafestijn plaats. Dat gebeurde in zaal T’oost aan de Neckarstraat, een doodlopend zijstraatje van de Groenhovestraat.

De zaal maakt deel uit van het Tordale-complex op Torhout-Oost. De initiatiefnemers hadden zich voor de gelegenheid in Spaanse outfit gehuld en hielden er de luimige sfeer in. Ook burgemeester Kristof Audenaert en de schepenen Annick Vanderspurt (niet op de foto) en Ine Debruyne kwamen langs. De nazomerzon was royaal van de partij. (foto JS)