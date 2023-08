Wijk Ons Dorp kijkt uit naar braderie en rommelmarkt: “Op ons podium valt er altijd iets te beleven”

15 augustus is traditioneel een absolute hoogdag voor de wijk Ons Dorp. De jaarlijkse braderie en rommelmarkt zijn voor velen de ideale gelegenheid om de vakantie af te sluiten. Het wijkcomité heeft in ieder geval voor een goed gevuld programma gezorgd.

De halfoogstfestiviteiten gaan op dinsdag 15 augustus al vroeg van start. Koopjesjagers kunnen vanaf 8 uur hun slag slaan op de rommelmarkt in de Onderwijsstraat, op het Onderwijsplein en in de zijstraatjes. “We rekenen op een honderdtal standhouders voor de rommelmarkt en een vijftigtal marktkramers voor de braderie”, zegt voorzitter Gino Claus van wijkcomité Ons Dorp.

Samen met het wijkcomité en de plaatselijke handelaars zorgde hij voor een goed gevuld feestprogramma. “Op het podium in de bocht van de Volkslaan met de Guido Gezellestraat valt er voortdurend iets te beleven. Kris Wills zorgt al om 9 uur met zijn schlagers voor de eerste ambiance van de dag. Hij is geen onbekende voor de wijkbewoners, want hij heeft nog in Ons Dorp gewoond. Om 10 uur is er de modeshow van Ellipsis, om 10.30 uur gevolgd door de sketches van Ambidance. Om 11.30 uur is er het tweede deel van het modedefilé, waarna Kris Wills opnieuw het podium betreedt.”

Ook elders is er animatie voorzien. Om 10.30 uur treedt de band Niveau Chapeau op aan basisschool Futura. Aan sfeercafé Ons Dorp kun je om 12.30 en 15.30 uur genieten van de muziek van Chapeau Noir. De kinderen kunnen zich uitleven op de kermis en kunnen een rondrit maken met een treintje. Er is een springkasteel en Oscarcrew zorgt voor gekke kapsels.