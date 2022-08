Wijk Cité Gueten in Komen organiseerde opnieuw eierwerpwedstrijd

Afgelopen weekend werd de volkse wijk cité Gueten heel even omgetoverd tot een festivalzone, ter ere van hun jaarlijkse feesten. Vooral de traditionele eierwerpwedstrijd kon op heel wat deelnemers en hilariteit rekenen. De broers Laby kroonden zichzelf opnieuw tot de absolute kampioenen van deze merkwaardige discipline.

“Eierwerpen? Dat is hier toch wel een ding!” De inwoners van cité Gueten verschenen massaal op het appel om ‘hun’ atleten in volle glorie te kunnen bewonderen. Het eenvoudige concept van ‘gooi en vang een ei zo ver mogelijk’, groeide er de afgelopen decennia uit tot een stukje cultureel erfgoed.

David Laby, organisator en lid van het te kloppen duo, nam de organisatie enkele jaren geleden in handen en zag het gebeuren groeien. “Het werd voor de eerste keer in 1972 georganiseerd”, klinkt het. “De bedoeling was erg eenvoudig: wat meer leven in de wijk krijgen. In verschillende straten namen duo’s het tegen elkaar op door eieren naar elkaar te werpen. Wie de grootste afstand kon overbruggen zonder het ei te breken, won. Tijdens de eerste editie waren er amper deelnemers maar zat de sfeer meteen goed. Jaar na jaar kwamen er ploegen bij, begonnen koppels en zelfs kinderen mee te spelen en werd het een wijkfeest. Toen de bedenker ervan kwam te overlijden, namen we het over en zijn we trouw gebleven aan de traditie.”

Voor de deelnemers, door de toeschouwers aangemoedigd als gladiatoren in een arena, is het een erezaak te scoren voor eigen publiek. Uitgerust met handdoeken, extra kledij en heel wat motivatie kwam er voor velen zelfs een stevige portie training en techniek aan te pas. Het eerste ei werd om klokslag 15 uur gelanceerd, waarop een heus kampioenschap zich ontplooide. “Erg belangrijk is dat we tijdens het evenement ieder deel van de wijk erbij betrekken,” gaat David verder. “Er is zelfs een soort van rivaliteit tussen de straten merkbaar, waar deelnemers alles op alles zetten om hun straat op de kaart te kunnen zetten. Alles blijft natuurlijk leuk en ludiek maar dat maakt het competitieve luik niet minder belangrijk.”

Enkele uren en talrijke palletten eieren later konden David en zijn broer zich opnieuw tot de onbetwistbare kampioenen kronen. Met een afstand van meer dan 55 meter toonden ze zich heer en meester van de sport. In de festivaltent werden ook prijzen uitgereikt voor het beste koppel dames en voor het strafste ouder-kind team.

Opmerkelijk detail: de wedstrijd begon in 1972 met het gooien van vervallen eieren. Na tussenkomst van de overheid werd dit echter verboden en kan de wedstrijd enkel worden georganiseerd met eieren die vers worden aangekocht.