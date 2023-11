Wietse is kampioen bij Germanusvink Egem

De leden van KM Germanusvink Egem kwamen samen in De Peerdekens voor de viering van hun kampioenen. Koning algemeen werd Eddy Bibauw met vogel Remy, algemeen kampioen werd Wietse Persyn met vogel Lamborghini, kampioen 80 procent werd Saartje Verfaillie met Boris en Eddy Truyaert werd kampioen 70 procent met vogel Bumba.

“We mogen gerust stellen dat onze vereniging positief evolueert”, vertelt Bjorn Verfaillie. “Zo is ons ledenbestand gegroeid tot 34, waarvan er 7 jonger dan 30 jaar zijn. Elke zondag hebben we ook gemiddeld 30 deelnemers en we zijn gelukkig dat we met café Het Torenhof nog steeds een lokaal hebben.” (JG/foto Jan)