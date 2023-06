Wieltjesfeesten pakken uit met grote namen

Muziek, ontspanning en sportief vertier! De Wieltjesfeesten, voor de derde keer in zijn nieuwe vorm, krijgen concreet vorm en daar zal vooral het centrum mee van kunnen genieten. De Wieltjeskoers trekt dit jaar door de centrumstraten. Ook het petanquetornooi wordt in een nieuw jasje gestoken.

3 dagen feest in het stadscentrum. Sinds 2021 keerden de Wieltjesfeesten terug naar hun essentie, met succes. Het stadsbestuur slaagde erin de glorie van weleer terug te brengen en ook voor editie 2023 zal dit niet anders zijn. “De feesten beginnen al op vrijdagavond 1 september”, klinkt het bij Schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Voor de muzikale omkadering op zaterdag konden we zelfs enkele grote namen strikken. Zo maakt Pommelien haar opwachting, wat voor heel wat animo zal zorgen.”

De Wieltjesfeesten staan ook gelijk aan sport, met het traditionele petanque toernooi en de Wieltjeskoers. “De deelnemers aan de koers zullen op zondag rondjes van 1,9 kilometer rijden en zullen hiervoor de centrumstraten gebruiken. Vorige jaren lag het parcours buiten het centrum en was er dus weinig animo in de stad. Dit jaar komen de renners voorbij heel wat terrasjes, waardoor ook de horeca hier volop mee zal van kunnen profiteren. Het petanquetornooi wordt dan weer op de velden van het Brouwerspark georganiseerd, in samenwerking met café De Verdoken Hoek. Het moet er een gezinsvriendelijke happening worden. Ook de Grote Markt wordt op zondag niet vergeten want van zodra de renners zijn aangekomen, pakken we uit met een modeshow en een aperitiefconcert.”