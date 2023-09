Wieltjesfeesten in Menen openen met een knallende start

De Wieltjesfeesten in Menen zijn al sinds 2021 een driedaags avontuur en vermaak. Braderie in de centrumstraten en muziek met grote namen op de Grote Markt op zaterdag lijkt stilaan een traditie te worden.

Het startschot van deze Wieltjesfeesten werd op vrijdag 1 september afgevuurd door het dirigeerstokje van Frank Deleu. Naast ereburger is Frank sinds dit jaar alsook dirigent en orkestleider van ons Meense Banjo-orkest. In de beginjaren bracht het Banjo-orkest voornamelijk ‘covers’ uit diverse hoeken. Maar naarmate het orkest een eigen sound ontwikkelde, ging de dirigent meer en meer zelf componeren en vanaf midden van de jaren 60 bestond het repertoire van het orkest hoofdzakelijk uit eigen composities. Regelmatig worden nieuwe nummers opgefrist en aan het repertoire toegevoegd. Om 19.30 uur kreeg een goedgevulde Grote Markt een spetterend optreden van deze fantastische muzikanten.

Tegelijkertijd konden de meer nostalgische muziekliefhebbers genieten van de tweede editie van Back To The Roots in Park ter Walle, alsook de traditionele rockoptredens aan het station, dit jaar in een nieuw kleedje gestoken door Lorenzo Naert van café Cosmopolite. (NVM)