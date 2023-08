Wieltjesfeesten in 2023 ook in Kortrijkstraat én met eerste Wieltjesprins

De Wieltjesfeesten naderen met rasse schreden. Op 1, 2 en 3 september zorgt de dienst evenementen samen met tal van organiserende partners voor een driedaags stadsfeest. Nieuw is dat ook de Kortrijkstraat deze keer volop mee feest. Pommelien Thijs wordt de absolute ster op het podium van de Grote Markt. De veiligheidsdiensten verrassen dan weer met een modeshow.

“Het eerste weekend van september: de traditie wil dat het er in Menen tijdens de Wieltjesfeesten ‘boenk’ op is. Voor het derde jaar op rij, drie dagen avontuur en vermaak. Dit jaar noteren we wel enkele nieuwigheden én verwelkomen we opnieuw grote namen op onze Grote Markt op zaterdag”, zegt een enthousiaste schepen van evenementen Kasper Vandecasteele.

De driedaagse start op vrijdag met een optreden van het Banjo-orkest onder leiding van ereburger Frank Deleu. De tweede editie van ‘Back To The Roots’ wijkt uit naar Park Ter Walle. Zowel gevestigde waarden als lokale talenten mogen op dit gratis openluchtfestival met bonkende beats het park veroveren. De traditionele optredens aan het station werden door Lorenzo Naert van café Cosmopolite in een nieuw kleedje gestoken. Hij laat de ‘Stoasje’ rocken met onder meer de Turbo Alive Band en de Nirvana-tributeband The Servants.

Groot veiligheidsdorp

Zaterdag is het traditioneel braderie in de centrumstraten, waar van alles te beleven valt. Nieuw is dat de Kortrijkstraat dit jaar mee op de Wieltjeskar springt met terrasjes, kraampjes, oldtimers en een groot kidsdorp vol springkastelen en animatie. In de Ieperstraat is er rommelmarkt. In de Tabaksfabriek organiseert de bibliotheek een boekenverkoop. In de Bruggestraat is er een ambachtenmarkt met een 26-tal kunstambachten en vindt ook het eerste Wieltjesschaaktoernooi plaats.

Op de Groentenmarkt bouwen politie, brandweer, Rode Kruis en de dienst veiligheid & samenleven een groot veiligheidsdorp. De politie toont de mogelijkheden van zijn politiedrone en demonstreert arrestatietechnieken. De brandweer simuleert een brand in de rooktent en het Rode Kruis geeft reanimatiedemo’s en verzorgingsdemo’s met simulanten. Opvallend is de modeshow om 16 uur waarbij alle verschillende uniformen op de catwalk paraderen. Alleen al de brandweer is goed voor 13 verschillende outfits.

Het epicentrum ligt gewoontegetrouw op de Grote Markt met tal van optredens en de Wieltjesworp. Na 50 jaar van Wieltjesprinsessen en Stadsambassadrices wordt om 11 uur de eerste Wieltjesambassadeur aangesteld. Dit jaar werd de verkiezing voor het eerst voor iedereen opengesteld, maar dat leverde finaal slechts één kandidaat op: de 18-jarige Nayla Breyne. Op het podium staan de MB Band, het kidspopduo BlitZ, Margriet Hermans en Celien, Pommelien Thijs en de Belgian Quo Band. Tussendoor zijn er dansdemo’s van vier verschillende Meense dansscholen. DJ Snes mag na middernacht het feestje op de Grote Markt afsluiten.

Wieltjescriterium

Zondagmiddag is er een aperitiefconcert met The Shagadeers en organiseren 8 lokale handelaars een modeshow. Maar de afsluitende feestdag is vooral een sportdag. Het derde Wieltjescriterium wordt verreden op een nieuw parcours, dit keer pal in het centrum van de stad, met start en aankomst op de Grote Markt. Vooral de dames worden opgeroepen om zich in te schrijven voor deze funwedstrijd.

Het petanquetornooi verhuist mee met de koers en vindt plaats in het Brouwerspark langs het parcours. Op de Oude Leie kan er aan het Badhuis voor de laatste keer deze zomer dolle waterpret beleefd worden met kajaks, peddelboot of sups. Nu nog enkel duimen voor mooi weer in dat eerste weekend van september.