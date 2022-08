Wieltjesfeesten goed voor drie dagen plezier: “Voor elk wat wils met een mini-festival op vrijdag, een klassieke zaterdag en een sportieve zondag”

Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden en dat betekent ook dat de stad zich mag opmaken voor de Wieltjesfeesten. Sinds vorig jaar staan die garant voor niet één maar liefst drie dagen vol leute en plezier. Met leuke blikvangers zoals een dartstornooi in de kerk, een oldtimertreffer, een lokaal getinte modeshow en een parochianenkoers.

“Het enthousiasme bij onze eigen diensten én bij onze organiserende partners is erg groot. Met veel verenigingen, handelaars en andere bezige bijen slaan we de handen in elkaar om op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september een zeer omvangrijk en gevarieerd feestprogramma voor te schotelen”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele.

“Op vrijdag is er een mini-stadsfestival, waarbij je van het ene podium naar het andere kan hoppen. Het Brouwerspark vormt het decor voor een kindershow met Raf Violi, een koffieconcert met Willy en Walters Wondere Wereldorkest en een avondbal met liveoptredens van de Green Onions en †Nonkel Herwig. Op de Grote Markt breien de lokale modehandelaars een vervolg aan hun erg succesvolle modeshow van vorig jaar. Aan het station zijn er de traditionele rockoptredens van Kaffee Dixie. Nostalgische zielen kunnen zich tijdens de ‘Back-to-The-Roots’-fuif op de parking naast de Sint-Franciscuskerk terug laten katapulteren naar de gloriejaren van jeugdcafé The Roots.”

Darts in de kerk

Op zaterdag blijft het klassiek programma behouden. De braderie, opgevrolijkt met dansdemo’s en muzikale animatie, wordt doorgetrokken tot in de Barakken. Er zijn twee kidsdorpen, een veiligheidsdorp en een rommelmarkt. Op de Grote Markt is er een uitgebreid podiumprogramma met optredens van onder meer het legendarische Banjo-concert Menen, Sandra Kim, 2Fabiola en dj Pat Krimson. De Wieltjesworp, een van de absolute hoogtepunten van de dag, is goed voor liefst 500 prijzen. Voor de kinderen is er een snoepworp.

Al die traditionele ingrediënten worden aangevuld met nieuwe of vrij recente initiatieven. Zo verwacht de Kunstmarkt in de Bruggestraat een 40-tal kunstenaars. Het autogebeuren ‘Cars & Wheels’ verwelkomt 600 oldtimers op de Waalvest en schenkt een goodiebag aan de eerste 300 bezoekers. En wat te denken van een dartstornooi in de Sint-Franciscuskerk? “De nieuwe dartszaak in onze stad Dartshop Vanhee – de grootste in Europa trouwens – zet mee haar schouders onder de organisatie van dit tornooi op deze unieke locatie”, weet schepen Vandecasteele.

Parochianenkoers

Op zondag tenslotte trekken de Wieltjesfeesten de sportieve kaart. In de voormiddag wordt de tweede parochianenkoers verreden langs de Oude Leielaan. Voorts is er een petanquetornooi aan ‘t Badhuis en een dolle waternamiddag op de Oude Leie. Wie liever rustig van een terrasje wil genieten, kan op de Grote Markt het aperoconcert van de MG Band met Blue Jerry meepikken.

(Carlos Berghman)