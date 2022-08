Wielerwedstrijd Stoan Platse is na drie jaar terug: “De nadruk ligt op het ludieke”

De ludieke wielerwedstrijd Stoan Platse is helemaal terug na twee jaar pauze. De organisatie heeft het financieel niet makkelijk, maar zegt er alles aan te zullen doen om de koers te laten voort bestaan.

Jan Prinzie, Luc Grimmonprez en Geert Wallays organiseren Stoan Koerse. “Tijdens de kermis was er vroeger al een ludieke wielerwedstrijd”, weet Luc Grimmonprez. “De renners reden toen zelfs door een stukje van het ondertussen verdwenen rusthuis Sint-Jan. Toen die wedstrijd stopte, pikte Jan de draad terug op. Ik vervoegde Jan in de organisatie. Geert kwam er als laatste bij.”

“We zijn dit jaar aan onze 8ste editie toe”, pikt Jan Prinzie in. “Eigenlijk hadden we onze wedstrijd al voor de 10de maal moeten organiseren. Eerst was er corona en vorig jaar annuleerden we de wedstrijd nadat mijn zus kort voor de wedstrijd door een zware hersenbloeding getroffen werd”. “Jan was toen uiteraard niet beschikbaar om het evenement mee te helpen organiseren, en ook Ann verzette flink wat werk voor de organisatie”, vertelt Luc. “We hadden geen andere keuze dan de wedstrijd te annuleren”.

Financiële kater

“We hebben ook financieel een flinke klap gekregen door corona”, stelt Jan. “Zo kon onze kaarting ten voordele van Stoan Koerse 3 jaar niet doorgaan. Ook de kerstmarkt waar we telkens met een stand staan viel 2 jaar weg. Door die kaarting en kerstmarkt hadden we een klein appeltje voor de dorst, maar die reserve is nu verdwenen”.

Het is onze droom om in Westrozebeke en Oostnieuwkerke gelijkaardige wedstrijden te organiseren

“Het organiseren van Stoan Platse is ook een stuk duurder geworden”, vult Luc aan. “Toen we begonnen kostte de organisatie ons ongeveer 300 euro. Ik vrees dat we dit jaar zelfs 2.000 euro niet zal volstaan. Zo hebben we dit jaar voor het eerst een ambulance en een hulppost nodig en dat kost 600 euro. Bovendien moeten we zelf een verzekering zoeken terwijl vroeger een verzekering bij Bloso volstond.”

Uitbreidingsplannen

Toch zijn de organisatoren niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. “We zullen er alles aan doen om verder te blijven bestaan”, stelt Jan. “We hebben zelfs uitbreidingsplannen. Het is onze droom om ter gelegenheid van de kermissen in Westrozebeke en Oostnieuwkerke gelijkaardige wedstrijden in te richten. Mogelijk vindt er volgend jaar in Westrozebeke een plaatselijke editie van Stoan Platse plaats. In afwachting zouden we graag wat meer deelnemers uit de deelgemeenten in onze wedstrijd zien starten. De nadruk ligt bij Stoan Koerse overigens op het ludieke. Deelnemen is daarbij belangrijker dan winnen, al betekent dat niet dat er een aantal deelnemers niet voor de overwinning strijden.”

Nieuw parcours

“Dit jaar hebben we ook een nieuw parcours”, weet Jan. “We starten in de Ooststraat aan café De Sportvriend. Vandaar gaat het via de Bruggestraat, Markt, Ieperstraat, Vredestraat en Kerkhofblommenstraat terug naar de Ooststraat. De eindmeet ligt aan de sporthal.” (CB)