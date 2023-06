Wie wordt Tineke van de Watermolen?

Stel je voor, kermis op Heule-Watermolen zonder een 59ste Tineke van de Watermolen. Enkele weken geleden zat de organisatie nog met de handen in het haar. Ze hadden één kandidate maar nu valt alles op zijn pootjes. “We hebben nu vijf kandidates en kunnen daardoor een volwaardige verkiezingsavond organiseren en presenteren”, zegt het feestcomité. Of er alsnog een zesde kandidate bijkomt, is nu nog koffiedik kijken. “Het zal ons hoogstwaarschijnlijk lukken!” Wie Tineke van de Watermolen wordt, weten we op zaterdag 8 juli om middernacht. De vijf dames kijken er alvast naar uit.

Liene Dierendonck

Liene Dierendonck (16) is de dochter van Koen (48) en Stephanie Nulens (43). Ze heeft een broer Loewie (18). Ze volgt Organisatie en Logistiek in Spes Nostra. Liene doet aan competitiedansen in MarieFlo’s Danscenter en tennist ook graag. Liene is een open en sociaal iemand. “Het is mijn mama die mij inspireert om deel te nemen aan de Tinekesverkiezingen, zowel in Heule-Watermolen als in Heule. Ik doe eerst mee op Heule- Watermolen en dan zie ik wel of ik in Heule volgend jaar ook deelneem”, zegt Liene. Ze hoopt veel plezier te maken. “Ik zal daar wel voor zorgen”, lacht Liene. Het podium wordt voor haar een stressmoment. “Het lint mogen omgorden zou tof zijn.”

Liene Dierendonck. © Kurt De Schuytener

Zoë Van Herpe

Zoë Van Herpe (16) is enig kind ten huize papa Steve (44) en mama Wendey Devos (44). Ze studeert aan de Rhizo Sportschool Kortrijk. Zoë speelt volleybal bij Bidavo in Bissegem en turnt in Wembley in Heule. Zoë wil ervaring opdoen. ”Ik ben geen sociaal type. Dit is voor mij dan ook een uitdaging. Ik verwacht ambiance en hoop dat iedereen elkaar steunt.” Zoë heeft podiumangst maar deze verkiezingen zijn ideaal om dit te overwinnen. “Ik vind deelnemen belangrijker dan winnen. Of ik nu al dan niet win, maakt voor mij niet veel uit. Ik wil het allemaal beleven”, vertelt Zoë.

Zoë Van Herpe. © Kurt De Schuytener

Camille Corion

Camille Corion (16) is de dochter van Olivier (43) en plusmama Wendy Chielens (44). Camille studeert Maatschappij en Welzijn Wetenschappen in Spes Nostra Heule. Echt uitgesproken hobby’s heeft ze niet maar ze houdt van uitgaan, lopen, reizen en volgt een street art atelier aan de Academie in Kortrijk. Camille doet mee voor de fun en de ervaring. “Waarom zou ik niet meedoen … Het zijn ‘maar’ verkiezingen, puur amusement. Ik neem niet deel voor de prijzen. Ik wil me amuseren en vrienden maken. Ik hoop op een leuke sfeer. Voor het lint leg ik mijn verwachtingen niet te hoog maar hoop er stilletjes toch op”, vertelt Camille.

Camille Corion. © Kurt De Schuytener

Marieke Cornillie

Marieke Cornillie (16) is de dochter van Frederik (41) en Katrien Van den Berghe (42). Ze volgt Moderne Talen in Spes Nostra Kuurne. Dansen bij Danzas Kortrijk is haar hobby. Daarnaast volgt ze zangles aan het conservatorium in Kortrijk. “Ik vind het leuk om deel te nemen. Ik ga elk jaar naar de grote Tineke van Heule verkiezingen en ik zal daar misschien ook mijn kans wagen”, vertelt Marieke. Ze hoopt nu een leuk weekend te beleven en hoopt stiekem ook Tineke van de Watermolen te worden maar het is vooral de vriendschap die primeert.

Marieke Cornillie. © Kurt De Schuytener

Loena Vandamme

Loena Vandamme (16) is de dochter van Jürgen (51) en Ilse Vandenbussche (47) en vormt samen met Maxence (9), Guillaume (8) en Mauro (9) een nieuw samengesteld gezin. Loena studeert Taal en Communicatie aan De Kaai in Kortrijk. Ze houdt van paardrijden, gymt bij Basic Fit Kortrijk en neemt elk jaar deel aan de Kortrijkse Bruggenloop. Loena wil nieuwe vrienden maken. “Ik wil plezier beleven en ervaring opdoen. Ik heb geen podiumervaring en heb wat plankenkoorts. Ik zou graag Tineke zijn maar ik gun het iedereen.” Voor Loena is de hele beleving en de vriendschap het belangrijkst.