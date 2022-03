Wie wordt straks de beste vogelpikker van Bredene?

Of het echt het allereerste dartskampioenschap van Bredene is, valt te betwijfelen want in de jaren ’90 organiseerde wijlen Patrick Bolle al talloze vogelpiktornooien op Bredense bodem. Zeker is wel dat organisator Alain Lynneel met zijn kampioenschap wil inspelen op de dartsgekte, die sinds corona is ontstaan. “Darten is een ware hype geworden. Bredene hangt echt vol borden.”

Op zaterdag 11 juni organiseert schepen Alain Lynneel samen met het Hof der Prinsen het eerste Dartskampioenschap van Bredene. “Het tornooi vindt plaats in het Dacia Center langs de Brugsesteenweg. Alle Bredenaars vanaf de leeftijd van 14 jaar mogen deelnemen. Deelnemen kost 5 euro en er vallen uiteraard mooie prijzen en een beker te winnen”, legt de schepen uit.

“Voor alle duidelijkheid: we zoeken dus de beste vogelpikker van Bredene. Loopt hier ergens de nieuwe Dimitri Van den Berg rond? En om die echte dartssfeer, bekend van de grote tornooien op tv, te creëren, is iedereen uiteraard welkom om te komen supporteren. We zullen voor de nodige innerlijke versterking van de supporters zorgen.”

Dartskampioenschap

Sinds de coronapandemie werd vogelpikken, ooit cafésport bij uitstek, opnieuw enorm populair. “Heel veel mensen hebben toen de liefde voor darts teruggevonden. De verkoop van dartborden kende een ongeziene opgang. Veel Bredenaars spelen thuis met vrienden en familie. Ik heb zelf ook de microbe te pakken gekregen en merkte dat ik niet alleen was. Overal in Bredene zie je borden bij de mensen thuis hangen.”

“Ik liep al een eindje met het idee rond om het Dartskampioenschap van Bredene te organiseren. Nu de meeste coronamaatregelen weggevallen zijn, zag ik mijn kans schoon om die samen met het Hof der Prinsen op touw te zetten”, aldus nog Lynneel.

“Ik ben benieuwd welke man of vrouw straks met de titel van beste dartspeler van Bredene wegloopt. Wie zich de beste vogelpikker van Bredene zal mogen noemen. Voor de eerste 50 inschrijvingen hebben we alvast een mooi aandenken klaarliggen.”

Info: Inschrijven kan via www.alainlynneel.be tot en met vrijdag 10 juni of de dag zelf ter plaatse tot 13u30.

(MM)