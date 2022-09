Wie wordt het 58ste Tineke van Heule?

Op zondag 11 september weten we wie zich voor een jaar ‘Tineke van Heule’ mag noemen en de opvolgster wordt van Rüth Tack. De tien kandidaten staan te popelen en willen er een onvergetelijk weekend Tinekesfeesten van maken. De strijd om het zilveren lint start donderdag 8 september.

Nel Vanneste (17) : de jongste

De jongste telg van het gezelschap, Nel Vanneste, studeert STW en is in haar vrije tijd vaak te vinden bij Chiro Kiekeboe Sente. Ze koestert de droom om deel te nemen aan de Tinekesfeesten al sinds haar kinderjaren. Samen met haar ouders is ze een vaste bezoeker. Nu ze oud genoeg is om deel te nemen, leeft ze met gezonde spanning toe naar het weekend. Zelf kijkt ze vooral uit naar de sportproef op zaterdagmiddag, omdat ze dan tot het uiterste kan gaan met al haar supporters.

Luka De Wilde (20) : “Ik won al een Tinekestitel”

Luka Dewilde studeert Bestuurskunde aan de UGent en vind je in haar vrije tijd terug op het tennisveld. Ze heeft al één Tinekestitel op haar palmares staan: in 2019 werd ze namelijk al Tineke van de Watermolen. Zelf wil ze deelnemen aan de Tinekesfeesten omdat ze graag creatief bezig is en graag op een podium staat. Ze kijkt uit naar de presentatieproef op vrijdag. Ook de verkiezingsavond prijkt hoog op het verlanglijstje, al heeft ze daar ook de nodige stress voor.

Romy Hollevoet (19): “Weekend vol kippenvel”

Romy Hollevoet volgt aan de UGent de studie pedagogische wetenschappen. Haar vrije tijd spendeert ze graag op de dansvloer. Als Heulenaar pur sang droomt ze er lang van om eens mee te dingen naar de titel van Tineke van Heule. Ze voelt zich al helemaal thuis in de groep van Tinekeskandidates en kijkt heel hard uit naar het Tinekesweekend. Ze gaat ervan uit dat het weekend een opeenvolging wordt van onvergetelijke kippenvelmomenten.

Larysa Malfait (18) : “Deelnemen zit in de familie”

Larysa Malfait gaat naar haar zesde jaar Retail en heeft een grote interesse voor muziek en films. Ze houdt er ook van om nieuwe mensen te leren kennen. Deelnemen is een familietraditie. Eerder deden al Larysas meter, moeder en zus mee aan de Tinekesfeesten. Bij de kookproef kan ze beroep doen op haar schoonbroer die al kok was bij een toprestaurant. Ze kijkt er naar uit om samen met de negen andere kandidates te strijden voor het lintje.

Maura Lafosse (19): “Uitkijken naar de stoet”

Maura Lafosse is de nieuwbakken groepsleidster van Chiro Stine Heule en studeert Human Resources Management. In 2019 liep ze mee als hoofdsupporter en dat deed haar dromen van een eigen deelname. Nu het zover is, kijkt ze vooral uit naar de stoet op vrijdagavond en de presentatieproef waar een massa volk haar aanmoedigt. Maura leeft toe naar het weekend en wil haar vrienden en familie trots maken. Een lintje is mooi meegenomen, maar geen must.

Ester Butaye (20) : “Ik wil mijn supporters zien”

Oud-Chiroleidster Ester Butaye werkt als social media manager bij het Roeselaarse Social JPO. Het is oud-eredame Rune Lesage die haar wist te overtuigen om mee te doen. Net als Maura kijkt ze vooral uit naar de optocht om met trots haar kar en het voorbereidingswerk aan Heule te presenteren. Ook staat ze te popelen om haar hoofdsupporters te zien stralen in hun zelfgemaakte kostuums. Haar stress valt zeker weg als ze ziet hoe Heule bruist van het enthousiasme.

Lisa Vermandele (19): “Onvergetelijk weekend”

Lisa Vermandele studeert lager onderwijs en is in haar vrije tijd vooral creatief bezig. Ze deed, net als Luka, in 2019 mee aan de verkiezing van Tineke van de Watermolen. Een deelname die haar extra over de streep trok om nu mee te doen. Ze blikt met enorm veel goesting vooruit naar de Tinekesfeesten. Lisa kijkt niet specifiek naar één namiddag of proef. Ze kijkt er vooral naar uit om een onvergetelijk weekend te beleven met haar negen mede-kandidates.

Emma Rabaut (19): “Deelname na weddenschap”

Loopfanate Emma houdt in haar vrije tijd een blog bij waarop ze Engelse gedichten deelt. Naast al dat geloop en geschrijf studeert ze toegepaste psychologie. Haar Tinekesdeelname volgt op een uit de hand gelopen weddenschap met enkele vriendinnen op de Tinekesfeesten van vorig jaar. Belofte maakt schuld, maar nu het weekend ook effectief daar is kijkt ze vooral uit naar stoet. Daar kan ze haar creatieve brein helemaal de vrije loop laten gaan.

Valentine Lavogez (17): “Een echte chirobjitte”

Valentine Lavogez is een echte chirobjitte en volgt de opleiding verzorging aan de Rhizo zorgschool. Valentine vind je op zondagmorgen vaak terug achter de kassa in de Delhaize. Na jaren als supporter wil Valentine de Tinekesfeesten eens meemaken van de andere kant. Ze keek altijd heel erg op naar de kandidates, dit jaar wil ze zelf schitteren op het podium. Uit eigen ervaring weet ze dat de verkiezingsavond één van de vele kippenvelmomenten van het weekend is.

Klara Vermeire (19): “Grote liefde voor de feesten”

Klara Vermeire heeft net haar middelbaar diploma op zak en woont al haar hele leven in Heule. Daardoor is haar liefde voor de Tinekesfeesten enorm en koestert ze al sinds haar kinderjaren de droom om eens mee te dingen naar het felbegeerde lintje. Hoewel ze het dit jaar van achter de schermen zal moeten volgen, kijkt ze vooral uit naar ‘Heule Kweelt’. Ze trekt richting de Tinekesfeesten met een gezonde portie stress, die vanzelf van haar schouders zal vallen eens ze op het podium staat met de andere kandidates.