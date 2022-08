Wie kroont zich tot Nieuwpoorts garnaalambassadeur Vedette Crevette?

Oktober is in Nieuwpoort de Maand van de Garnaal. Om deze Noordzeelekkernij te promoten, wordt dit jaar een heuse kookwedstrijd ingericht, met een hoofdrol voor de Nieuwpoortse garnaal. De winnaar gaat aan de haal met de titel van Vedette Crevette. Het winnende gerecht wordt geserveerd op gastronomiefestival Foodfront, dat plaatsvindt op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022 in het Prins Mauritspark.

Om het belang van de garnaal te onderlijnen, pakt Stad Nieuwpoort in oktober uit met de derde editie van de Maand van de Garnaal. Hierbij worden alle sterkhouders van de Nieuwpoortse garnaal samengebracht.

Het programma voor deze themamaand is nog in opmaak, maar met Vedette Crevette wordt alvast één grote nieuwigheid bekendgemaakt. Onder deze klinkende naam richten Stad Nieuwpoort en het gastronomiefestival Foodfront samen een heuse kookwedstrijd in. Deze culinaire competitie staat open voor iedereen met een passie voor lekker eten bereiden, van professionele chefs tot occasionele koks.

Duizend manieren

De wedstrijd plaatst de garnaal in de kijker als Nieuwpoorts topproduct, verklaart schepen van Toerisme Ann Gheeraert (CD&V): “Er bestaan duizend en een verschillende manieren om garnalen te bereiden. Iedereen heeft wel zijn voorkeur voor een bepaald gerecht, op grootmoeders wijze tot een moderne twist op de oervlaamse tomaat-garnaal. Met de kookwedstrijd ‘Vedette Crevette’ dagen we chefs uit om creatief aan de slag te gaan met onze geliefde garnaal en andere lokale producten.”

Welke chef de overwinning binnenhaalt, wordt bepaald tijdens een live kookproef op zondag 9 oktober 2022 in de stedelijke Vismijn. Voor het echter zover is, vindt eerst een selectieronde plaats. Kandidaat-chefs dienen daarbij een eigen recept in te sturen met een hoofdrol voor de Nieuwpoortse garnaal.

Deadline hiervoor is donderdag 22 september 2022. Een jury – bestaande uit experts van Stad Nieuwpoort en de vier Foodfront-restaurants – stelt vervolgens een shortlist samen van de geselecteerde chefs die met elkaar de degens kruisen op 9 oktober 2022.

Missie

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) geeft potentiële kandidaten alvast een duidelijk missie mee: “De garnaal is een echte Nieuwpoortse smaakmaker. Voor onze stad is dit een uiterst waardevol product, ga er respectvol mee om. Maar wees niet bang om te experimenteren. Geef ons een nieuwe kijk op deze geliefde Noordzeelekkernij, ga aan de haal met de titel van Vedette Crevette en profileer jezelf als onbetwiste garnaalambassadeur voor onze stad.”

De eindwinnaar van de kookwedstrijd ontvangt een cadeaubon ter waarde van 150 euro bij één van de vier Foodfront-restaurants. En mag een jaar lang de eretitel van Vedette Crevette dragen.

Meer informatie, alle wedstrijdmodaliteiten en het inschrijfformulier zijn terug te vinden op www.visit-nieuwpoort.be/kookwedstrijdvedette-crevette.

Foodfront

Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022 strijkt Foodfront neer in het Prins Mauritspark. Foodfront kondigt zich aan als een tweedaags festijn voor de culinaire meerwaardezoeker. Vier Nieuwpoortse kwaliteitsrestaurants – La Muse, M Bistro, Feu d’Or en Wasserette – slaan de handen in elkaar voor twee gezellige avonden in hun ‘Fairytale Forest’.

Het festival wil tegelijk een platform zijn voor nieuw talent. De nieuwgekozen Vedette Crevette krijgt daarom de eer om tijdens Foodfront zijn of haar winnende gerecht uit de kookwedstrijd te serveren. Een eerste publieke proeftest in een professioneel kader.

Alle info over Foodfront en tickets zijn beschikbaar via www.foodfront.be

